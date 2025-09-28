Junior redovisningsekonom till växande bolag
SJR söker för kunds räkning en junior redovisningsekonom som vill vara med på en spännande tillväxtresa. Uppdraget är på heltid och du blir anställd som konsult hos SJR de första 6 månaderna, med målsättningen att därefter gå över i anställning hos kunden. Kontoret är beläget söder om Göteborg. Starten för uppdraget är tänkt till omkring årsskiftet.Publiceringsdatum2025-09-28Om tjänsten
I rollen som redovisningsekonom kommer du erbjudas möjlighet att växa in i ett större ansvar som rör helheten för ett mindre bolag. Här trivs du som har några års erfarenhet inom redovisning med dig, men som önskar ta dig an en spännande möjlighet att utvecklas och få ett större helhetsansvar.
Arbetsuppgifterna kommer att omfatta:
• Kund- och leverantörsreskontra
• Löpande bokföring
• Lönehantering
• Moms- och skattedeklarationer
• Månads- och årsbokslut
• Projektredovisning
• Effektivisering och digitalisering av processer, att driva förbättringsinitiativ framåt
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har cirka 3-5 års erfarenhet inom redovisning, har varit delaktig i bokslut och nu söker en roll med större ansvar.
Som person är du initiativtagande, framåt och nyfiken. Du lär dig snabbt och vill utvecklas. Du är trygg i dig själv, tydlig i din kommunikation och trivs med att arbeta i en miljö där mycket händer och där strukturer fortfarande byggs upp. Du ser positivt på digitalisering och nya arbetssätt, och vill vara en del av ett företag med stark entreprenörsanda och höga tillväxtmål.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
