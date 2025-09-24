Junior Redovisningsekonom till vår kund
2025-09-24
Vill du ta ditt nästa steg inom redovisning och söker en junior tjänst där du får utvecklas tillsammans med ett engagerat team? Är du noggrann, driven och lockas av en roll med varierande ekonomiuppgifter? Då kan detta vara din chans hos vår kund!
Vi söker nu en junior redovisningsekonom med intresse för ekonomi och redovisning, som vill växa i rollen och bidra till företagets framgång.
Om rollen som Junior Redovisningsekonom Som junior redovisningsekonom kommer du att vara delaktig i hela redovisningsprocessen och arbeta tätt ihop med CFO för att säkerställa korrekta rapporter och flöden. Du kommer få handledning av erfarna kollegor och succesivt ta större ansvar, vilket ger dig en utmärkt start på din karriär inom redovisning.
Rollen passar dig som har en bakgrund inom ekonomi.
Exempel på arbetsuppgifter inom redovisning och ekonomi Assistera vid löpande bokföring och avstämningar
Registrera och hantera leverantörs- samt kundfakturor
Stötta vid månads- och årsbokslut
Delta vid fakturering och betalningsprocesser
Hjälpa till med administration kring moms- och skattedeklarationer
Löpande kontakt med interna kollegor och externa parter
Kvalifikationer och erfarenhet Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Goda kunskaper i Office-paketet och erfarenhet från olika ekonomisystem
Intresse och förståelse för redovisning samt ekonomiska flöden
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och ta ansvar för egna uppgifter
Egenskaper Vi söker dig som har ett öga för detaljer, är strukturerad och tycker om att bidra till ordning i ekonomiarbetet. Du gillar att arbeta i team samtidigt som du självständigt driver dina egna uppgifter.
Vi erbjuder En möjlighet att utvecklas inom redovisning i en modern och inkluderande organisation
Stöttande kollegor med god möjlighet till handledning och mentorskap
Placering: Solna
Mer om rollen Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse - urval sker löpande
Möjlighet att arbeta på distans 1 dag i veckan
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Ansökan och kontakt Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Rekryterare Ellen Ploman-Wolinder på Ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Economy Kontakt
Ellen Ploman-Wolinder ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se 073-958 40 62 Jobbnummer
9525079