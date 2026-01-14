Junior redovisningsekonom till långsiktig tjänst i Borås
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Borås Visa alla redovisningsekonomjobb i Borås
2026-01-14
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
, Härryda
eller i hela Sverige
SJR söker för vår kunds räkning en Accountant till ett längre uppdrag i Borås. Start i februari och uppdraget löper i 9 månader, med mycket god möjlighet till anställning hos kunden. Vår kund är ett större bolag i en internationell miljö som har kontor i Viared.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
I rollen arbetar du brett inom redovisning och stöttar i det dagliga ekonomiarbetet. Du tillhör ett team om 3.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Löpande redovisning
• Projektuppföljningar och analys
• Skatt- och momsredovisning
• Avstämningaarbete samt delaktighet i månadsbokslut
• Stöd till Finance Manager i olika ekonomirelaterade uppgifter
Du arbetar i Dynamics D365, och rapportering sker i ARO.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med minst 2-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är en person som arbetar strukturerat och noggrant samtidigt är du självgående och initiativrik, och tar gärna ansvar för att driva ditt arbete framåt utan att vänta på instruktioner. Du trivs i en dynamisk och föränderlig miljö där tempot kan skifta, och där du regelbundet använder engelska - både i tal och skrift - som en naturlig del av ditt dagliga arbete. Din förmåga att vara flexibel, proaktiv och kommunikativ gör dig till en trygg och uppskattad kollega.
Det är meriterande om du har erfarenhet från större bolag och har arbetat i Dynamics 365.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Frida Dalevik. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_interim__natur_annons-32-1.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Frida Dalevik frida.dalevik@sjr.se Jobbnummer
9683465