Junior Redovisningsekonom till globalt bolag
2025-12-22
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vår partner stärker nu sitt ekonomiteam i Borås och söker en junior redovisningsekonom som vill arbeta nära verksamheten, bidra med sin kompetens och vara en nyckelperson i den månatliga stängningsprocessen.
Denna möjlighet passar dig som vill växa i en internationell koncern med högt tempo, fina utvecklingsmöjligheter och ett engagerat team.
Om rollenSom junior redovisningsekonom blir du en viktig del av vår partners centrala ekonomifunktion som ansvarar för redovisningen i de svenska legala enheterna samt stöttar Norge och Danmark i skatte- och rapporteringsfrågor. Du kommer att arbeta brett inom redovisning och ges stort ansvar, men samtidigt ingå i ett stöttande team med gedigen erfarenhet och högt engagemang.
Sammanfattningsvis kommer ditt arbete innefatta:
Månadsbokslut och löpande redovisning för de nordiska bolagen.
Delta i cash flow-rapportering, transfer pricing-relaterade moment och skatt.
Förbättringsarbete och effektivisering av redovisningsprocesser.
Övrigt förekommande ekonomiuppgifter på avdelningen.
Du arbetar dagligen i systemet JDE.
Om digVi söker dig som med en eftergymnasial utbildning i ekonomi samt några års erfarenhet som redovisningsekonom. Vi ser att du är trygg i bokslut och van att arbeta självständigt. Du behöver inte vara senior men du har en stabil grund att stå på och trivs i en miljö där kvalitet och struktur är viktigt.
För att passa i teamet tror vi att du är:
• Prestigelös och hjälpsam - teamet stöttar varandra mycket.
• Noggrann och analytisk med god förståelse för helheten i redovisningsprocessen.
• Driven och ansvarstagande med en naturlig vilja att ta ägarskap.
• Trygg i både svenska och engelska både i tal och skrift.
Erfarenhet av US GAAP, transfer pricing eller cash flow är meriterande men inget krav.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader via OIO, med möjlighet till förlängning. Det finns även en ambition att uppdraget övergår till en anställning hos vår partner efter en första tid som konsult.
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka, kontorstider.
Start: Omgående med hänsynstid till uppsägningstid.
Placering: Borås - med möjlighet till arbete på distans en dag i veckan efter onboarding.
Lön: Fast månadslön.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval. Annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
