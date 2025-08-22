Junior Redovisningsekonom med vilja att utvecklas
2025-08-22
Är du ny i rollen som redovisningsekonom med en stark vilja att utvecklas i rollen? Då har du kommit rätt! Vi på Vindex är just nu på jakt efter en junior redovisningsekonom till vår kund. Under de första sex månaderna går du som konsult via oss på Vindex, för att sedan övergå i en fast anställning hos kunden - förutsatt ett fint samarbete. I rollen som redovisningsekonom på det här bolaget blir du en del av ett engagerat team där ni arbetar tillsammans mot uppsatta mål!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera löpande bokföring
Genomföra avstämningar
Hantera kund- och leverantörsreskontra
Effektivisering och förbättring av befintliga rutiner och system
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare, men det är inget krav. Dessutom är du en van användare av Excell. Som person är du social och positiv med ett genuint driv att vilja utvecklas. Utöver det är du en lagspelare som engageras av att jobba såväl självständigt som i team.
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i word-format till oss på Vindex och ange referensnummer ERRE2952. Tveka inte heller att kontakta ansvariga rekryterare (erica.roos@vindex.se
, 073-338 10 85) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister.
E-post: erica.roos@vindex.se
