Junior Redovisningsassistent

Incluso AB / Ekonomiassistentjobb / Västerås
2026-07-22


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Vi söker en Junior Redovisningsassistent till ett företag i Västerås. Start är 17 augusti. Detta är ett tidsbegränsat uppdrag om 6 månader till att börja med. Denna roll är 100% onsite i Västerås.

Uppdragsbeskrivning
Verifiering av fakturor
Kontering av fakturor
Avstämning av leverantörsreskontan
Påminnelse/Inkasso hantering
Leverantörskontakt
Kundkontakt

Profil och Meriter
Ekonomiutbildning
Erfanenhet av service och kundkontakt
Butiksvana ett plus

Denna roll kräver flytande kunskap i svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Västerås. Start är 17 augusti, 6 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Denna roll är 100% onsite i Västerås.

Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107309-2111268".

Arbetsgivare
Incluso AB (org.nr 559002-3213), https://openings.incluso.se
Stora Gatan 21 (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Incluso

Jobbnummer
10009044

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