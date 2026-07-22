Junior Redovisningsassistent
Incluso AB / Ekonomiassistentjobb / Västerås Visa alla ekonomiassistentjobb i Västerås
2026-07-22
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Vi söker en Junior Redovisningsassistent till ett företag i Västerås. Start är 17 augusti. Detta är ett tidsbegränsat uppdrag om 6 månader till att börja med. Denna roll är 100% onsite i Västerås.
Uppdragsbeskrivning
Verifiering av fakturor
Kontering av fakturor
Avstämning av leverantörsreskontan
Påminnelse/Inkasso hantering
Leverantörskontakt
Kundkontakt
Profil och Meriter
Ekonomiutbildning
Erfanenhet av service och kundkontakt
Butiksvana ett plus
Denna roll kräver flytande kunskap i svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Västerås. Start är 17 augusti, 6 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Denna roll är 100% onsite i Västerås.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107309-2111268". Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213), https://openings.incluso.se
Stora Gatan 21 (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Incluso Jobbnummer
10009044