Junior redovisningsanalytiker till svensk storbank!

Vi söker en driven redovisningsanalytiker. Ta chansen att kliva in i en kvalificerad och ansvarsfull roll inom finansiell rapportering. För dig som vill växa inom redovisning, rapportering och bankens regelverk är detta en möjlighet att både fördjupa och bredda din erfarenhet.
OM TJÄNSTEN
Banken är en ledande nordeuropeisk finanskoncern med kunder bland både privatpersoner och organisationer. De är ständigt erkända för deras expertis och kundcentrerade tillvägagångssätt, vilket de uppnår genom att lyssna på kunder, förbinda sig till kvalitet och förtroende samt uppmuntra ett entreprenöriellt tänkesätt i allt de gör.
Som Redovisningsanalytiker blir du en viktig del av accounting services-teamet och arbetar nära både intern finans och koncernens finansfunktioner. Du tar ägarskap över dina ansvarsområden och förväntas bidra med struktur, noggrannhet och ett analytiskt arbetssätt.
Du erbjuds
Du får arbeta i en dynamisk och professionell miljö, bli en del av ett engagerat team med hög kompetens, och ges möjlighet att utvecklas inom bankens finansiella rapportering.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för finansiell rapportering, inklusive månads- och kvartalsbokslut, samt intern och regulatorisk rapportering. Du samarbetar nära med finansiella team för att säkerställa korrekt och tidig data.
• Ansvara för månads- och kvartalsbokslut samt rapportering.
• Utföra intern rapportering till koncernen.
• Hantera regulatorisk rapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter.
• Samarbeta nära med koncernens finansfunktioner.
VI SÖKER DIG SOM
• Har akademisk examen inom redovisning eller finans.
• Har minst 3 års relevant erfarenhet inom redovisning, revision eller liknande roll.
• Har erfarenhet från större företagsmiljöer, gärna inom finanssektorn.
• Har god förståelse för bankens regulatoriska rapportering.
• Avancerad kunskap i Excel.
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av koncernrapportering.
• Erfarenhet av konsolidering.
• Erfarenhet av regulatorisk rapportering inom bank.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad och analytisk med god förståelse för redovisningsprinciper.
• Självgående och kapabel att fatta snabba beslut under tidspress.
• Kommunikativ och samarbetsorienterad.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
