Junior rådgivare inom säkerhetsskydd och verksamhetsskydd
Combitech AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2026-02-11
Det försämrade säkerhetsläget i Europa har ökat behovet av att skydda samhällsviktiga och säkerhetskänsliga verksamheter - både inom offentlig och privat sektor. Frågor om säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, civilt försvar, informationssäkerhet och krisberedskap är viktigare än någonsin. Combitech är ett av Sveriges största konsultbolag inom dessa områden, och efterfrågan på våra tjänster fortsätter att växa. Vi arbetar med några av Sveriges mest betydelsefulla aktörer - allt från stora företag till statliga myndigheter och kommuner - och nu vill vi bli fler kollegor som vill göra skillnad.
Din roll som rådgivare inom säkerhetsskydd
Som junior rådgivare hos oss får du arbeta brett inom säkerhets- och verksamhetsskydd och får möjligheten att successivt växa in i mer avancerade uppgifter. Du bidrar till att våra kunder stärker sin förmåga att skydda sina tillgångar, människor och information mot olika typer av hot.
Du arbetar i uppdrag tillsammans med kollegor inom vår enhet för säkerhetsskydd och samverkar ofta med experter inom angränsande områden som totalförsvar, krisberedskap, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Hos oss kombineras olika kompetenser för att skapa verklig nytta för kunden.
Du kan arbeta med en rad olika uppdrag såsom att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och utveckla säkerhetsskyddsplaner eller erbjuda rådgivning inom områden som personalsäkerhet och informationssäkerhet. I rollen kan du också genomföra och ge stöd vid säkerhetsprövningsintervjuer samt ge rådgivning och stöd till kunder i deras verksamhetsskyddsarbete. Du kan även bidra till utvecklingen av säkerhetsorganisationer och arbetssätt eller tillhandahålla utbildning och övning inom olika delar av säkerhetsskyddet. Slutligen kan kvalitetssäkring och vidareutveckling av metoder och rutiner vara en del av dina arbetsuppgifter.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom de delar av området som du tycker är mest intressanta - oavsett om du brinner för analys, utbildning eller praktiskt genomförande. Vi erbjuder flera karriärvägar och uppmuntrar till specialisering och kunskapsdelning.
Är du mer intresserad av en roll med inriktning på fysiskt skydd - kolla in denna annons.
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär och har ett stort intresse av att arbeta med säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, beredskap eller närliggande områden. Din bakgrund kan vara från offentlig verksamhet, försvarssektorn eller det privata näringslivet - det viktiga är ditt engagemang och intresse för att bidra till ett säkrare samhälle. En akademisk examen inom exempelvis säkerhet, samhällsskydd, statsvetenskap, beteendevetenskap, IT, teknik eller liknande område är meriterande. Vi värdesätter din kompetens och erfarenhet oavsett hur du har förvärvat den. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Du har en grundläggande förståelse för hur säkerhetsarbete bedrivs i praktiken och tycker om att lösa komplexa utmaningar tillsammans med andra. Vi välkomnar dig som har arbetat med, studerat eller på annat sätt fått erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsprövningar, beredskapsplanering eller har varit involverad i utbildningar inom säkerhetsområdet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen söker vi dig som är nyfiken, engagerad och ansvarstagande och gillar variation och att lära dig nya saker. Du har en god samarbetsförmåga och gillar att bygga relationer.
Vi söker i första hand medarbetare i Stockholm, men vi har kontor på flera orter runt om i landet och är öppna för andra placeringsorter i Mälardalen. Våra kunder finns i hela Sverige, vilket innebär att resor förekommer i tjänsten.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Kontaktperson: Gustaf Sundman, rekryterande chef
gustaf.sundman (@) combitech.com
gustaf.sundman (@) combitech.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
