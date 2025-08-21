Junior rådgivare ekonomi / Redovisningskonsult Tranås
2025-08-21
Vill du utvecklas inom ekonomi och redovisning i en inkluderande miljö där digitalisering och personlig utveckling står i fokus? Hos Ludvig & Co i Tranås får du chansen att växa med stöd av engagerade kollegor och ledare i Sveriges största rådgivningsföretag för småföretagare. Vi erbjuder rådgivning och redovisningslösningar i framkant och arbetar nära våra kunder för att skapa långsiktigt värde.
Om tjänsten som junior rådgivare ekonomi i TranåsSom junior rådgivare inom ekonomi och redovisning kommer du arbeta tillsammans med våra erfarna konsulter för att ge stöd och rådgivning till entreprenörer och företagare i Tranås och övriga landet. Du kommer att ingå i ett team som präglas av samarbete, kunskapsdelning och kundfokus.
Arbetsuppgifter inom ekonomi och redovisning Löpande bokföring och avstämningar åt våra kunder
Stöd vid bokslutsarbete och upprättande av årsredovisningar
Upprätta deklarationer och momsredovisningar
Delta vid digitalisering av ekonomiska processer och kundmöten
Bidra till utvecklingen av kundernas och vårt kontors arbetssätt
Kvalifikationer för rollen som junior rådgivare Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning, t.ex. YH, högskola eller universitet
Erfarenhet av ekonomi- eller redovisningsarbete genom praktik eller extrajobb är meriterande
Grundläggande förståelse för ekonomiprogram och digitala verktyg
Intresse för rådgivning, struktur och utveckling
God svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper vi söker hos dig Analytisk och noggrann i ditt arbete
Serviceinriktad och nyfiken på kunders behov
Samarbetsvillig och kommunikativ - du trivs i team
Flexibel och lösningsorienterad inför nya utmaningar
Viljan och drivet att utvecklas inom yrket
Vi erbjuder dig utveckling inom ekonomi och redovisning i Tranås Brett introduktionsprogram och kontinuerlig kompetensutveckling
Starka nätverk av kollegor inom ekonomi, redovisning, skatt och rådgivning
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Generöst friskvårdsbidrag och förmåner anpassade för att livet ska gå ihop
Möjlighet att utvecklas mot auktorisation som redovisningskonsult
Om Ludvig & Co - Din arbetsgivare inom rådgivning och redovisning
Ludvig & Co är Sveriges största rådgivningsföretag specialiserad på ekonomi, redovisning, juridik och fastigheter. Med drygt 1000 medarbetare på omkring 100 orter över hela landet ger vi våra medarbetare möjlighet att göra verklig skillnad för Sveriges företagare. Hos oss finns stor kunskap, engagemang och möjlighet till långsiktig karriärutveckling.
Ansökan till tjänsten junior rådgivare ekonomi / redovisningskonsult TranåsLåter tjänsten intressant? Vänta inte - vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvig & Co AB
(org.nr 559136-6140), https://ludvig.se/ Arbetsplats
Ludvig & Co Kontakt
Cecilia Andersson cecilia.andersson@ludvig.se 014065468 Jobbnummer
9469949