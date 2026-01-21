Junior QA-specialist till Chiesi Pharma
Academic Work Sweden AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du en naturvetenskaplig bakgrund, ett öga för detaljer och en vilja att växa inom läkemedelsbranschen? Vi söker nu en engagerad Junior QA-specialist för ett föräldravikariat på ca ett år, med goda möjligheter till förlängning för rätt person. Här får du en unik chans att lära dig kvalitetssäkring (QA) från grunden i ett internationellt bolag.
OM TJÄNSTEN
Som Junior QA-specialist ingår du i deras kvalitetsteam som huvudsakligen ansvarar för kvalitetssäkring, myndighetsfrågor (regulatory affairs), biverkningshantering och medicinsk information. Du blir en nyckelspelare i det dagliga arbetet med att säkerställa högsta kvalitet för deras produkter på den nordiska marknaden. Din huvuduppgift blir att ansvara för kundreklamationer, men du kommer även stötta teamet i det bredare kvalitetssäkringsarbetet.
Chiesi Pharma är ett globalt företag med huvudkontor i Italien, där du kommer ha daglig kontakt med kollegor i andra funktioner i den nordiska organisationen. I denna roll kommer du utgå från deras kontor på Klara Norra Kyrkogata i centrala Stockholm.
Du erbjuds
• En stimulerande roll där du ingår i ett stöttande team.
• Upplärning och dagliga avstämningar för att du ska bli trygg i din roll.
• För rätt person erbjuds goda chanser till förlängning efter vikariatet och utvecklingsmöjligheter inom kvalitetssäkring.
• Möjlighet att ta egna initiativ till förbättringsarbete.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär primärt att ansvara för arbetet med kundreklamationer, samt bistå i övrigt kvalitetssäkringsarbete inom läkemedelsbranschen.
• Daglig hantering av inkommande reklamationer från de nordiska länderna, inklusive initial bedömning, korrespondens med tillverkare samt svar till kund.
• Uppdatera instruktioner (Standard Operating Procedures) och mallar för hantering av reklamationer.
• Granskning och bedömning av inleveransdokumentation.
• Hantering av temperaturavvikelser.
• Bistå i kvalitetssäkringsarbete enligt GDP, t.ex. med avvikelsehantering och change control ärenden.
• Besvara enklare medicinska frågor från sjukvård och allmänhet.
VI SÖKER DIG SOM
• Naturvetenskaplig högskoleutbildning, gärna med farmaceutisk inriktning där apotekarexamen är starkt meriterande.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• God förståelse för norska och danska i skrift.
• Erfarenhet från praktik eller arbete inom läkemedelsbranschen, där arbete på apotek är starkt meriterande.
• Nyfikenhet på läkemedelsbranschen och en stark vilja att lära och utvecklas.
Det är meriterande om du har
• Kommunicerar på finska i tal och skrift.
Under Academic Works beteendebaserade intervju kommer vi fokusera på följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Som person är du ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten där du har förmågan att göra korrekta kvalitetsbedömningar utan att fastna för länge i detaljer. Vidare ser vi att du är bra på att samarbeta, är lyhörd för dina kollegor och stöttar upp där det behövs där du är flexibel och har förmåga att prioritera och planera om. Avslutningsvis ser vi att du vill vara med och bygga teamet, ta egna initiativ och jobba med förbättringar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9695736