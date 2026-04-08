Junior projektledare till världsledande bolag!
2026-04-08
Vill du utvecklas som projektledare? Som junior projektledare får du här en nyckelroll i att driva och samordna förbättringsprojekt i produktionen, där du kombinerar tekniskt kunnande med ansvar för struktur, framdrift och resultat. In med din ansökan redan idag!
Vår samarbetskund är en globalt erkänd industriverksamhet med lång tradition av teknisk innovation inom energisektorn. Här utvecklas och produceras avancerade lösningar för kraftöverföring som används i stora delar av världen. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, internationella samarbeten och ett starkt fokus på hållbarhet, kvalitet och framtidens energisystem.
Om rollen
Som junior projektledare får du en central roll i att driva och samordna förbättrings- och utvecklingsinitiativ i vår produktion. Du är med och leder arbetet från idé till färdig lösning och säkerställer att förbättringar genomförs på ett strukturerat, effektivt och hållbart sätt. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt kunnande med ansvar för projekt, samverkan och resultat.
Tillsammans med produktion, kvalitet och andra funktioner bidrar du till en säker, stabil och konkurrenskraftig verksamhet.
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och koordinera produktionsförbättringsprojekt i samarbete med produktionsledning, FoU och kvalitet
Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av projekt kopplade till processutveckling
Fungera som teknisk projektledare inom en eller flera produktionsprocesser
Driva initiativ kring standardisering, struktur och digitalisering i produktionen
Säkerställa att förbättringar bidrar till hög kvalitet, god arbetsmiljö och lönsam drift
Vara delaktig i driftsättning och optimering av nya eller uppdaterade produktionslinjer
Om dig
Vi söker dig som har:
Ingenjörsutbildning inom produktion, projektledning, elkraft eller motsvarande
Kunskaper inom projektledning, antingen via utbildning eller arbetslivserfarenhetKunskap inom effektiv produktion eller logistik, exempelvis LEAN
Erfarenhet av digitala verktyg, exempelvis Office-paketet
Som person är du strukturerad, analytisk och trivs med att ta ansvar. Du har lätt för att planera och driva arbete framåt, samarbeta med olika funktioner och kommunicera tydligt. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift. Om företaget
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och brinner för att göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att matcha rätt person med rätt roll och rätt arbetsgivare. Vi är specialister på att rekrytera framtidens talanger och finns idag på sju orter i Sverige.
För denna tjänst inleds anställningen via Framtiden, med ambition att kandidaten därefter går över i anställning direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
CV-urval
Intervju med Framtiden
Intervju med företaget
Drogtest
Urval sker löpande.Anställningsvillkor
Startdatum: Juni 2026
Ort: Ludvika
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, mån-fre
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
