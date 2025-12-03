Junior projektledare till Stenger & Ibsen Construction!
2025-12-03
Vi söker nu en driven person med erfarenhet inom el som vill utvecklas i en dynamisk miljö. Här får du möjlighet att direkt påverka framgången i olika elprojekt, från design till färdigställande, med fokus på kvalitet och innovation.
OM TJÄNSTEN
Som Junior projektledare/Projektingenjör inom el kommer du att vara en nyckelspelare i olika elprojekt. Du kommer ansvara för att driva projekt framåt, från design till färdigställande, och säkerställa kvalitet samt hantera dokumentation. Du kommer ha nära samarbete med kund och leverantörer.
Du erbjuds en direktanställning hos Stenger & Ibsen Construction och möjligheten att få vara med på spännande projekt!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-03Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du i framtiden att ansvara för hela projektcykeln, från initial design och inköp till kvalitetskontroll och dokumentation, med regelbundna besök på projektplatser.
• Ta fram slutgiltig design tillsammans med kund
• Genomföra inköp av material som kabel, skarvar och slang
• Hantera kvalitetsansvar och egenkontroll
• Samla in och hantera dokumentation
• Vara ute på projekt och se hur arbetet utförs
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom starkström
• Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
• Har en eftergymnasial utbildning som projektingenjör/teknisk fysik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ansvarstagande
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Stenger & Ibsen Construction Sverige AB är ett expansivt bygg- och entreprenadföretag med rötter i Örnsköldsvik. Sedan starten 2004 har vi etablerat oss som en ledande aktör inom infrastruktur för vindkraftsindustrin.
Vår kärnverksamhet fokuserar på att leverera kompletta turnkey-lösningar för vindkraftsprojekt över hela Sverige. Vi ansvarar för hela processen - från skogsavverkning, väg och kranplans byggnationer, fundament och det interna elnätet. Vi är stolta över att vara en central partner i omställningen till förnybar energi.
De senaste åren har vi framgångsrikt breddat vår expertis och utökat vår verksamhet till att även omfatta ställverk och storskaliga batteriprojekt. Denna expansion gör oss till en ännu starkare helhetspartner inom energiomställningen. Med en stark finansiell utveckling och en tydlig vision framåt, erbjuder vi en arbetsplats där innovation, kvalitet och samarbete står i fokus. Vi söker dig som vill vara med på vår resa och bidra till en hållbar framtid, i en miljö som präglas av professionalism och engagemang.
Välkommen till Stenger & Ibsen - där vi bygger morgondagens energiinfrastruktur. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9626025