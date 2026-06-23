Junior Projektledare till Bolag inom Hållbar Vattenhantering
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2026-06-23
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Är du i början av din karriär och vill utvecklas inom projektledning i en tekniknära miljö? Trivs du med att skapa struktur, koordinera olika intressenter och driva arbetet framåt? Då kan detta vara möjligheten för dig. Här får du chansen att växa in i en projektledarroll med stöd från erfarna kollegor och arbeta nära både produktion, teknik och produktutveckling.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker en junior projektledare till ett internationellt industriföretag som utvecklar lösningar för hållbar vattenhantering. Här får du möjlighet att kombinera teknik, projektledning och samhällsnytta i en verksamhet som bidrar till ökad tillgång till rent vatten världen över. Du blir en del av ett tekniknära team och arbetar nära konstruktörer, produktionstekniker, montering och andra interna funktioner. Med stöd från erfarna kollegor får du successivt växa in i rollen och ta ett större ansvar över tid.
En stor del av arbetet handlar om planering, koordinering och uppföljning kopplat till produktutveckling och industrialisering. Du kommer bland annat att planera tillverkningsgenomgångar, samordna aktiviteter mellan olika funktioner samt dokumentera och följa upp projekt för att säkerställa att tidsplaner, kvalitet och mål uppfylls. Rollen innefattar även viss ekonomisk uppföljning och kalkylarbete som en naturlig del av projektarbetet.
På sikt ges du möjlighet att ta ett större projektansvar och driva mer komplexa initiativ genom hela processen, vilket gör rollen till en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas långsiktigt inom projektledning i en teknisk miljö.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, elektronik eller annat relevant tekniskt område
Har ett genuint tekniskt intresse och en vilja att förstå hur produkter och tillverkningsprocesser fungerar
Har goda kunskaper i Microsoft Office, framför allt Excel
Talar både svenska och engelska obehindrat då båda språken används internt såväl som externt.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du:
Har erfarenhet av projektledning genom studier, arbete eller föreningsengagemang
Har erfarenhet från tillverkande industri
Har erfarenhet av kalkyler eller ekonomisk uppföljning
Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och tror att rollen passar dig som är ödmjuk, nyfiken och lösningsorienterad. Du har en god förmåga och trivs med att planera, koordinera och skapa struktur i ditt arbete. Vidare tror vi att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika typer av människor samt skapa engagemang och framdrift i gruppen. Vi tror även att du har ett genuint tekniskt intresse och en vilja att förstå hur produkter, processer och verksamheten hänger ihop.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Ambitionen från kunden och vår sida är att du kommer att bli direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Lindås
Lön: Marknadsmässig månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelegatan 9 (visa karta
)
211 22 LINDÅS Arbetsplats
Friday Kontakt
Recruiter
Madeleine Rydelius madeleine.rydelius@Friday.se Jobbnummer
9975357