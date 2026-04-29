Junior Projektledare / Säljare - Tysktalande
Prowork Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Junior Projektledare / Teknisk Affärsutvecklare.
Vill du kickstarta din karriär i en roll där teknik, problemlösning och verkliga projekt står i fokus?
Nu söker vi en yngre teknisk förmåga som vill utvecklas inom projektledning och affärsutveckling i en industriell miljö. Krav: Tysktalande.
Om rollen
I rollen som junior projektledare/teknisk affärsutvecklare arbetar du nära både kunder och produktion. Du är med från tidiga idéer till färdig leverans och får snabbt ta ansvar för delar av projekt - alltid med stöd av erfarna kollegor.
Du kommer att arbeta med tekniska underlag, kravbilder och problemlösning i vardagen. Rollen passar dig som vill lära dig hur industriella projekt faktiskt fungerar - på riktigt.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Stötta och delta i projekt från idé till leverans
Arbeta nära produktion, kund och interna specialister
Analysera tekniska krav, artiklar och produktionsflöden
Bidra till struktur, planering och kvalitet i projekten
Lära dig driva projekt i en miljö med högt tempo
Vara en del av en lösningsorienterad och prestigelös kultur
Vem vi söker
Teknisk utbildning, exempelvis ingenjör eller högskola
Nyutexaminerad eller med några års arbetslivserfarenhet
Nyfiken, strukturerad och driven
Stark problemlösningsförmåga
Trivs med ansvar och vill utvecklas långsiktigt
Resor förekommer cirka fyra veckor per år.
Hos oss får du
En trygg anställning i ett stabilt bolag
Möjlighet att utvecklas snabbt i din roll
Arbeta nära erfarna kollegor och riktiga kundprojekt
En kultur där ansvar, samarbete och rätt attityd är centralt
Vi erbjuder
• En varierad och stimulerande roll i ett internationellt tekniskt sammanhang
• Kort beslutsväg och nära samarbete med kollegor och kunder
• Möjlighet att påverka och utveckla din roll i takt med företagets tillväxt
• En stabil arbetsplats med över 35 års erfarenhet i branschen
• Placering: Sickla, Nacka (Stockholm)
Vår kultur
Vi tror på attityd, ansvar och flexibilitet. Hos oss är du en del av ett team där vi hjälper varandra, löser problem tillsammans och alltid strävar efter att leverera den bästa lösningen för kunden. Trygg anställning i ett bolag med stark kultur.
I denna rekrytering samarbetar Subec med Prowork och processen går via ansvarig rekryterare Cecilia Grönlund, 0709838465. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9882455