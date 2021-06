Junior Projektledare/Koordinator, interimsuppdrag - Addilon Professionals AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

Addilon Professionals AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-06-30För kunds räkning söker vi dig som vill arbeta som underkonsult i detta uppdrag.UppdragsbeskrivningKunden är mitt i en transformation, vilket innebär att det kommer att implementeras många nya system och applikationer. Systemen är till för framförallt kundens operativa avdelningar, aftersales ( supporten), order och garantiavdelningen. Ett antal system kommer även att vara för deras kunder /installatörer/ återförsäljare.Verksamheten är fokuserade på sina dagliga uppgifter och behöver stöd i med att implementera de nya systemen , därför söker de efter en koordinator för att stötta det stora projektet samt ta sig an mindre projekt själv.Till din hjälp så behöver du involvera rätt personer för att sätta ihop projektgrupper/ arbetsgrupper. Detta för att du ska förstå verksamheten så snabbt som möjligt, få en bild hur processerna ser ut idag och hur kommer de att behöva förändras efter implementationen.När de nya systemen rullas ut är det viktigt att du förmedlar nyttan till de som kommer att arbeta i systemen och syftet med de nya systemen, då krävs det att man har en bra dialog och har fått en bra verksamhetsförståelse.Du behöver snabbt få en förståelsen för hur kunden jobbar idag, förståelsen för vad det nya systemet kommer att förändra.Du är kravställare och mottagare gentemot kundens Europeiska huvudkontor.UppdragsformaliaUppdragsperiod: 210802-211031Omfattning: 100%Ort: StockholmDistansarbete: 0%Senioritetsnivå: Mellannivå2021-06-303-5 års erfarenhet som projektledareErfarenhet att jobba med processer/rutiner som är verksamhetsnära samt implementera nya IT -systemVerksamhetsförståelseSvenska och engelska är ett kravProjektledarutbildning eller motsvande arbetslivserfarenhetAgilt arbetssättNödvändliga färdigheterProjektledningPersonlig egenskaperInitiativtagandeProblemlösare, du får saker att händaGärna ett agilt mindsetNoggrannBra på att kommuniceraVi samarbetar med Addilon i detta uppdrag. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Frågor om tjänsten besvaras för dig som går vidare till intervju.För att arbeta som konsult hos oss krävs det att du:delar våra värderingarär etablerad i ditt yrkehar erfarenhet från olika roller och olika branscherhar relevant erfarenhet för uppdragenhar ett eget företag (aktiebolag)Följ oss på:LinkedIn | Facebook | InstagramVi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med försäljare av ytterligare jobbannonser, kandidater etc.Addilon Professionals erbjuder specialistkompetens inom områdena Logistik, Teknik, Försäljning, Inköp och Ekonomi. Vi hittar rätt kompetens till våra kunders temporära kompetensbehov och bidrar till att våra kunder fullt ut kan fokusera på sin kärnverksamhet.Genom vår kunskap om kandidatmarknaden, passion för kundens affärer och smart arbete identifierar och attraherar vi stjärnorna i svenskt näringsliv.Vi drivs av att skapa förutsättningar för våra kunder att nå långsiktig tillväxt genom högpresterande individer. Merparten av våra uppdrag kommer från långvariga kunder och deras rekommendationer.Vårt breda kontaktnät och vår researchkapacitet ger oss möjligheten att leverera toppkandidater i varje uppdrag.Läs mer om oss på www.addilon.se Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-26Addilon Professionals AB5839587