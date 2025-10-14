Junior projektledare inom Stationsprojekt
Hos oss på division Nät är du med och bygger ut samt underhåller stamnätet - en avgörande del av Sveriges elektrifiering. För att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag behöver vi varje år bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer. Tillsammans skapar vi en stabil och hållbar energiinfrastruktur för framtidenOm tjänsten
Som projektledare företräder du Svenska kraftnät som beställare vilket innebär att du ansvarar för projektets tid, kostnad och resultat. Det dagliga arbetet handlar om att leda och styra projektgrupper eller assistera en mer senior projektledare med liknande uppgifter.
Till vår avdelning Stationsprojekt söker vi nu juniora projektledare till projekt för nya och befintliga anläggningar. Som junior projektledare förväntas du vara intresserad av att utveckla dina förmågor och därigenom kunna ansvara för större projekt. Som projektledare har du arbetsmiljöansvar i entreprenader ute i fält.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Projektleda egna projekt och/eller biträda seniora projektledare.
• Arbeta med verksamhetsutveckling inom området projektledning.
Vi är en organisation under förändring vilket innebär att du har stor möjlighet att vara med och påverka ditt arbete och nya arbetssätt och i rollen kommer du få arbeta tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor i spännande och samhällsviktiga anläggningsprojekt.
Du kommer att tillhöra avdelningen Stationsprojekt och bli placerad på en av enheterna inom avdelningen. Avdelningens uppdrag är att driva anläggningsprojekt från förstudie till färdig anläggning. Vi sätter högt fokus på att arbetet drivs med hög personsäkerhet, kvalitet, effektivitet och låg miljöpåverkan.
Om dig
För att trivas i rollen vill vi att du känner dig trygg i dig själv och din kompetens och hanterar stressiga situationer på ett konstruktivt sätt. Vi vill även att du tar dig an komplexa problem på ett strukturerat sätt i syfte att nå gemensamma mål tillsammans med dina kollegor. Vidare har du ett stort fokus på att skapa och bibehålla goda samarbeten med såväl interna som externa kollegor.
Skallkrav
Vi vill att du har en civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning elkraft, energisystem eller motsvarande. Du kan även ha förvärvat relevant kompetens på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Rollen kräver att du har:
• Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet från projekt eller projekteringsarbete inom el/energibranschen till exempel som projektledare/projektingenjör eller annan teknikroll.
• B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Projektledning inom elkraftsbranschen.
• Arbete inom arbetsmiljö och/eller elsäkerhet.
• Att ha arbetat med kunder, leverantörer och/eller entreprenörer.
Bra att veta
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Sundbyberg eller Västerås.
• Sista ansökningsdag 2025-11-04. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi använder således inte personligt brev i urvalsarbetet.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
• Resor inrikes och utrikes förekommer i denna tjänst.
• Rekryterande chefer: Mona Jalal 010-475 8640, Erik Engsten 010-475 8761 och Mattias Fyhrman 010-475 8697.
• Ansvarig rekryterare: Anna Charles 010-489 2328.
• Fackliga representanter: Annika Ingeborn, SACO, tel. 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel. nr. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät
