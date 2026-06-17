Junior projektledare inom bygg och fastighet
Friday Väst AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-17
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Vill du arbeta i en bred och utvecklande roll där du får driva projekt samtidigt som du bygger din kompetens inom bygg och fastighetsdrift? Här får du möjligheten att arbeta nära verksamheten i ett uppdrag som omfattar drift och utveckling av bankfastigheter i Stockholm. Rollen är perfekt för dig som är i början av din karriär, har en grund inom fastighet och vill ta nästa steg inom projektledning.
OM TJÄNSTEN:
Som projektledare hos vår kund arbetar du med att driva projekt kopplade till underhåll och utveckling av bankfastigheter. Projekten kan handla om allt från större ombyggnationer till projekt av mindre karaktär. Du utgår också från befintliga underhållsplaner för varje kontor och driver projekt baserat på dessa – allt från mindre åtgärder till större ombyggnationer.
Du blir en viktig stödfunktion till site managers i Stockholm och får en central roll i dialoger med fastighetsägare och leverantörer.
ARBETSUPPGIFTER:Driva och koordinera projekt kopplade till fastighetsunderhåll och ombyggnation
Arbeta löpande med underhållsplaner och omsätta dessa till konkreta projekt
Stötta site managers i tekniska och fastighetsrelaterade frågor
Ha kontakt med fastighetsägare, entreprenörer och leverantörer
Bidra med teknisk förståelse i frågor som rör exempelvis installationer, kylsystem och el
Delta i både mindre förbättringsprojekt och större ombyggnationer
Exempel på pågående projekt är ombyggnation av matsal, renovering av backofficeytor och byte av ett undertak.
VI SÖKER DIG SOM:Har eftergymnasial utbildning inom fastighet, teknik eller liknande
Har förståelse för fastigheter och "fastighetsspråket", genom arbetslivserfarenhet eller utbildning
Tidigare kommit i kontakt med projekt, antingen som projektledare eller i en angränsande roll
Kommunicerar obehindrat på svenska
Det är meriterande om du du har hunnit samla på dig arbetslivserfarenhet i en liknande roll.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en driven och nyfiken person som vill utvecklas. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar och är bekväm med att arbeta självständigt, samtidigt som du har många kontaktytor i en större organisation. Du är kontaktsökande, lösningsorienterad och har förmågan att driva saker från idé hela vägen till genomförande.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till ev uppsägningstid
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9969112