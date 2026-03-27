Junior projektledare/delprojektledare
Vill du ha en varierad och central roll i Trafikverkets infrastrukturprojekt? Som junior projektledare/delprojektledare hos oss får du arbeta med projekt i hela kedjan - från planering till genomförande som en del av en projektenhet i Uppsala som driver investeringsprojekt i vägnätet i Uppsala och Västmanlands län.
Dina arbetsuppgifter
Rollen är mycket omväxlande. I arbetet ingår att leda delprojekt eller egna mindre projekt, likväl som att bistå andra projektledare i deras arbete. Du tar ansvar för att tidplan och budget hålls och att projektet levererar den beställda vägåtgärden. Oavsett om du leder ett eget delprojekt/projekt eller bistår en annan projektledare är fokus att leverera samhällsnytta.
Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara att:
Samordna projektplanering mot uppställt syfte och mål med projektet.
Upphandla och följa upp leverantörer - konsulter och entreprenörer - för projektets genomförande
Stötta projektledare med ekonomihantering, dokumentation, kontraktshantering och annan administration
Följa upp och rapportera projektens framdrift
Sköta samordning och kommunikation i projektorganisationerna
Trafikverkets projektverksamhet är omfattande och erbjuder många möjligheter till utveckling. Du kan fördjupa dig inom projektledning, specialisera dig inom ett teknikområde eller ta större ansvar i projektens olika skeden.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du vara drivande, våga ta ansvar och fatta beslut när det behövs. Du behöver samtidigt vara strukturerad och kunna göra samt följa planer för projektets genomförande. Rollen innebär dessutom många kontaktytor - både internt och med konsulter, entreprenörer och ibland allmänhet. Därför är det viktigt att även vara en kommunikatör, och att kunna samarbeta.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt annan utbildning och relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete i eller nära projektledning
god datorvana och erfarenhet av MS Office
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta i eller nära projektledning inom infrastruktur
kunskap inom entreprenad- och kontraktsjuridik
erfarenhet från tidiga skeden, dvs planläggning eller projekteringSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Alexander Dufva 0101230246 Jobbnummer
9824304