Junior Projektledare - Stockholm
2026-04-20
Fortifikationsverket söker junior projektledare bygg till Stockholm. Har du arbetat ett par år med att leda projekt inom fastighets- eller byggbranschen? Eller är du nyutexaminerad? Har du god ledarkompetens? Söker du en roll där du får arbeta med att bygga fastigheter till hyresgäster med spännande verksamheter? Då är det dig vi behöver! Läs vidare och se om det är oss som du söker.
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vi är experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter.
Din vardag - stärka Sveriges försvarsförmåga
Fortifikationsverket äger, bygger och förvaltar alla fastigheter som Försvarsmakten använder i sin verksamhet. Vi har även andra hyresgäster inom försvarsfamiljen och totalförsvaret. Vår verksamhet finns i hela Sverige och många delar omfattas av stor sekretess. Huvudkontoret finns i Eskilstuna där ledningen för verket i huvudsak är stationerade. Projektavdelningen ansvarar för Fortifikationsverkets brukarrelaterade bygginvesteringar. Våra kunders utökade behov av ändamålsenliga lokaler och befästningar medför ökade investeringsvolymer en lång tid framöver.
Projektavdelningen har i dag över 200 anställda varav ca. 140 är projektledare som är stationerade på ett 15 tal orter över hela landet. Nu söker vi Junior Projektledare till vår växande projektenhet med placering i Stockholm.
Som junior projektledare stödjer du en eller flera projektledare i den löpande projektverksamheten i bygg- och anläggningsprojekt med en rad arbetsuppgifter så som t. ex. projektplanering, tidsplanering, säkerhetsskyddsplanering, avrop från ramavtal, inpassering och säkerhetsfrågor, protokollföring, projektuppföljning, diarieföring, projektavslut samt överlämning till förvaltning och kund. Att medverka i projektberedningar, förberedande av beslutsärenden, upphandlingar och framtagande av förfrågningsunderlag är också en del av tjänsten. Arbetet sker i många fall i team tillsammans med projektledare, stabspersonal och specialister. Tjänsten innebär resor inom Sverige då Fortifikationsverket bedriver verksamhet i hela landet.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning alternativt gymnasieingenjör (där examen får vara max fem år gammal) med inriktning samhällsbyggnad, väg- och vatten, bygg- eller installationsteknik, arkitektur, fastighetsförvaltning, ekonomi eller motsvarande eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. För rollen krävs det att du har en ledarkompetens som vi bedömer tillfredsställande samt att har du hög säkerhetsmedvetenhet, goda kunskaper i svenska både tal och skrift, god vana vid administrativa IT-system. Svenskt medborgarskap och körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har fortifikatorisk kunskap, kunskap om säkerhetsklassad verksamhet. Det är meriterande om du har arbetat eller arbetar inom investeringsprojekt kopplat till bygg-, anläggning-, och fastighetsbransch, särskilt inom säkerhetsklassade projekt
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För den här rollen vill vi att du är en person som sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål. Du är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare är du duktig på att samarbeta med andra, både kollegor, entreprenörer och våra hyresgäster. Vi behöver dig som har gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett intressant uppdrag och stimulerande arbetsuppgifter i ett tryggt arbetslag. Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning samt att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering Stockholm, provanställning kan komma att tillämpas. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 10 maj 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta enhetschef Mikael Axelsson, tfn 010-444 41 78 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tfn 010-444 46 90. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9865659