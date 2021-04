Junior projektassistent / Projektsamordnare - Bravura Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

2021-04-06
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Bravura söker nu för kunds räkning en Drifttekniker där du kommer att få mer information om företaget längre fram i processen, senast vid en intervju.I rollen som projektassistent ansvara du för att stötta projektorganisationen i det dagliga arbetet. Detta innebär att du ansvarar för administrativ uppföljning, inkluderande fakturering och budgetarbete. Vidare ansvarar du för support i projektsystem exempelvis Microsoft Projects Online och MyMCS/FMS. Du kommer även få ansvara för projektledning i en mindre skala som innebär planering, utförande och uppföljning från projektstart till projektavslut.Anställning inleds med en gedigen introduktion och utbildning för att få rätt förutsättningar för att lyckas i rollen.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Gymnasial utbildning samt eftergymnasial utbildning inom projektledning, fastighetsförvaltare eller liknandeTidigare erfarenhet av arbete i projekt och administrativa uppgifterGoda datakunskaper och behärskar Office-paketetErfarenhet och kunskap inom kalkylering och upprättande av anbudsbrev.Förståelse och kunskap om allmänna bestämmelser inom utförandeentreprenader och totalentreprenader.Stor ekonomisk förståelse.Meriterande med förståelse och kunskap om regelverk och föreskrifter, t ex BBR, AFS samt AB & ABT.Vi söker dig som är positiv och kommunikativ som person. Du är driven och initiativtagande med ett stort intresse till verksamheten och företagets framgång. Du tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter samtidigt som du uppskattar att arbeta tillsammans med dina kollegor. Vidare är du noggrann och strukturerad som person med god förmåga att planera och driva ditt arbete framåt. Därtill är du är prestationsorienterad, sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt för att uppnå dem där din motivation ligger i möjligheten att utvecklas.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: StockholmLön: Enligt överenskommelse