Junior projektadministratör till ledande teknikkonsultbolag! - Framtiden i Sverige AB - Administratörsjobb i Varberg

Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Varberg2021-04-02Är du en junior ingenjör med hög social kompetens och en bra administrativ förmåga? Här får du chansen att vara spindeln i nätet i spännande energi- och kärnkraftsprojekt. Sök redan idag eller tipsa en vän!2021-04-02Som projektadministratör kommer du att vara spindeln i nätet för att på bästa sätt möjliggöra bolagets olika åtaganden. Du är expert på att koordinera och administrera och är duktig på att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Vi söker dig med goda kunskaper inom ekonomi då arbetsuppgifterna bland annat innebär ekonomiska uppföljningar analyser och riskhantering. Arbetet kräver att du är analytiskt lagd och är bra på att ta egna initiativ. Vi söker dig som är flexibel och okej med pendling då arbetet är 100% ute hos kund ca 40 minuter med bil utanför Göteborg. Resor till andra orter i tjänsten kan förekomma.Inledningsvis kommer du att tilldelas en fadder för stöttning och hjälp.Vår kund är ett välkänt bolag som är ett av Sveriges ledande teknikkonsultbolag. Inom produktutveckling är de specialister på att utveckla sina kunders idéer till färdiga produkter. Företaget är internationellt och har cirka 17000 anställda med en omsättning på 19 miljarder kronor.Vår kund erbjuder dig bra förmåner och en flexibel och omväxlande arbetsplats där du är med och påverkar din vardag och utveckling. Mer information om vår kund ges vid intervjutillfället.Vi söker dig som har en relevant högskole-/civilingenjörsutbildning. Du talar svenska flytande, har en konsultmässig personlighet och är ödmjuk. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenheter från koordinerande och planerande roller. För att trivas har du en bra social kompetens, är initiativtagande och har en god struktur i ditt arbetssätt. Du tycker om administrativt arbete och är flexibel.För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:Har en högskoleingenjörsexamen alternativt examen från YH-utbildningGoda kunskaper inom OfficepaketetPratar och skriver flytande på svenskaInnehar körkort BDet är meriterande om du har:Erfarenhet ifrån administrativt arbeteErfarenhet av planeringErfarenhet från byggsektorn eller ventilation/HWACErfarenhet inom kärnkraftFör att få jobba inom kärnkraften krävs branschenliga säkerhetskontroller vilket samtliga av våra anställda konsulter måste genomgå inför anställning.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Dennes uppgift är att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Unga Talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Urval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen!Sista dag att ansöka är 2021-05-02