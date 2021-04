Junior Produktspecialist / Verktygsspecialist / End User Special - Bravura Sverige AB - Byggjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Byggjobb / Stockholm2021-04-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-07Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Stanley Black & Decker.Stanley Black & Decker tillhandahåller innovativa verktyg och smarta lösningar till såväl professionella användare som konsumenter inom bland annat förvaring, elektronik och säkerhet. De strävar efter att göra livet enklare för sina kunder och användare och har sedan starten 1843 vuxit till ett globalt företag. Stanley Black & Decker sysselsätter närmare 60 000 medarbetare globalt och är verksamma i fler än 175 länder. För verksamheten i Norden arbetar 130 personer och huvudkontoret är lokaliserat i Mölndal som denna roll tillhör. De söker nu en End User Specialist dvs en verktygs-/produktspecialist placerad i Stockholm och du utgår från hemmet. Du arbetar inom distriktet norra Stockholm till Gävle.I rollen, som internt kallas End User Specialist, ansvarar du för uppsökande försäljning av Dewalts maskiner hos slutkund, att utbilda deras återförsäljare och slutkunder i produktportföljen maskiner och handverktyg av varumärket Dewalt. Slutkunden är professionella hantverkare inom bygg/industri, såsom snickare, VVS-montörer och elektriker. Distriktet du innehar sträcker sig från norra Stockholm till Uppsala och även en bit av Gävle och du ingår i ett team om fyra i Stockholm. Du arbetar med både nya och befintliga kunder och rollen syftar till att öka försäljningen på distriktet och vara den kontaktperson som kunderna vänder sig till för att få hjälp till rätt maskin/verktyg, öka kunskap om produkterna och därmed användandet av Dewalts produkter.Du har en säljande och kommunikativ roll med flertalet kontaktytor, däribland den interna säljorganisationen, återförsäljarna och slutkunderna. Som End User Specialist håller du utbildningar och demonstrationer av både nyheter och aktiva produkter hos återförsäljare och slutkunder.Här erbjuds du en varierad och självständig roll där du huvudsakligen arbetar med att skapa och upprätthålla relationen med nya och gamla kunder, sälja företagets produkter, identifiera och kontakta beslutsfattare samt identifiera nya affärsmöjligheter. Du deltar på mässor, konferenser och utställningar för att sälja, utbilda och visa produkten. Vid start får du en gedigen introduktion av arbetsuppgifter samt Stanley Black & Deckers produktportfölj.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Tidigare arbetslivserfarenhet inom hantverkarbranschenTekniskt intresse alternativt intresse för branschenDu talar och skriver obehindrat på svenska och engelskaDu har B-körkortErfarenhet av kundrelationer och sälj är starkt meriterandeFör att lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete. Du är driven och tar vara på ditt intresse och kunskap inom branschen vilket visar sig i ditt sätt professionella sätt att kommunicera och få fram ditt budskap gällande produkterna. Som person trivs du i sociala sammanhang och även med att lära ut och vara pedagogisk. Då du arbetar i en självständig roll är det av vikt att du har lätt för att ta egna initiativ och arbetar resultatorienterat. Du har en stark känsla för service och relationsbyggande och är både tillmötesgående och tillgänglig för kunderna.Övrig information:Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstidPlats: Stockholm, du utgår från hemmetLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: verktygsspecialist, teknisk instruktör, end user specialist, säljare, bygga, industri, produktspecialist, produktsäljare, maskinsäljare, maskinspecialist, snickare, VVS-montör, elektrikerVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5677366