Junior Produktionstestingenjör till Axis - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Malmö

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Malmö2021-04-02Vi söker dig som älskar att utvecklas, har ett stort teknikintresse och alltid vill veta hur saker fungerar. Du söker en arbetsgivare som låter dig utvecklas, som utmanar dig och som utmärker sig för sin fantastiska arbetsmiljö. Är det en match? Sök tjänsten redan idag så att vi kommer i kontakt med dig!2021-04-02I din roll som produktionstestingenjör ansvarar du för utveckling av olika typer av produktionstest såsom funktionalitetstestning, bildkvalitet etc. Detta för att säkerställa att inga fel i produktionsprocessen påverkar kvaliteten på produkterna. Som produktionstestingenjör kommer du att delta i olika projektgrupper där du får vara med från kravspecifikation till slutprodukt. Axis breda produktportfölj och funktionalitet innebär ett brett och varierat utbud av uppgifter. Du kommer också att stödja Axis produktionsanläggningar avseende testsystem, detta för att säkerställa en hög leveransprecision.Dina huvuduppgifter är:Skriva testspecifikationer och utveckla produktionstestsekvenser med National Instruments TestStand samt utveckla produktspecifik testutrustning.Arbeta med att optimera produktionen under nya produkt introduktioner, med avseende på kvalitet och genomslag.Tillhandahåll produktionsstöd på alla typer av produktionstestrelaterade problem.Ge förslag och delta i testsystemförbättringar.Axis Communications är en global och marknadsledande innovatör med huvudkontor i Lund. Huvudfokus ligger på företagets nätverksbaserade videövervakningssystem och ökad säkerhet för miljoner människor runt om i världen. Företagets innovativa lösningar ökar säkerheten bland annat på flygplatser, fängelser, i detaljhandeln, på universitet och banker. Kulturen hos medarbetarna präglas av en hjälpsamhet och ödmjukhet samtidigt som alla vill utvecklas och bli bäst på det de gör. På huvudkontoret i Lund jobbar ca 1900 personer och globalt totalt 3000, det finns med andra ord mycket stora utvecklingsmöjligheter inom företaget!Vi söker dig som är nyfiken, strukturerad och vågar ta ansvar. Du gillar problemlösning och att arbeta tillsammans med dina kollegor mot ett gemensamt mål. Samarbetsförmåga är A och O.Skallkrav:Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Elektro/Automation, Teknisk fysik, Datateknik eller liknandeSvenska och engelska i tal och skriftTekniskt intresseMeriterande:Erfarenhet av elektronikproduktion, exempelvis montering.Kunskap i LinuxKunskap i Python och C#Erfarenhet av National Instruments - TestStand.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: OmgåendeOmfattning: HeltidPlacering: LundUrval: Sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum.Kontaktperson(er)Tone Ledje0723-016159Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671076