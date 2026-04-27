Junior Produktionstekniker inom FAI-samordning
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får en viktig roll i en tillverkningsmiljö där kvalitet, struktur och tydliga processer står i centrum. Uppdraget har fokus på FAI-samordning, där du bidrar till att säkerställa att First Article Inspection-aktiviteter planeras, dokumenteras och följs upp på ett genomtänkt sätt.
Här arbetar du nära produktion och andra funktioner för att skapa ordning i flöden, hantera avvikelser och se till att rätt åtgärder fångas upp och kommuniceras vidare. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas inom produktionsteknik och bygga bred erfarenhet i en kvalitetsdriven verksamhet.
ArbetsuppgifterDu identifierar och sammanställer behov av FAI:er.
Du registrerar FAI-ärenden i relevant ERP-system.
Du samlar in, dokumenterar och följer upp FAI-anmärkningar.
Du säkerställer att korrigerande åtgärder dokumenteras och kommuniceras till rätt funktion.
Du planerar och leder FAI-granskningsmöten.
Du deltar i övriga produktionstekniska och FAI-relaterade aktiviteter vid behov.
Krav1-3 års erfarenhet inom produktionsteknik.
Erfarenhet av arbete med FAI (First Article Inspection).
Erfarenhet av att arbeta i ERP-system.
God förmåga att arbeta strukturerat, metodiskt och driva egna uppgifter framåt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
