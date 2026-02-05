Junior Produktionstekniker för kretskortsproduktion
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en junior produktionstekniker inom kretskortsproduktion. Du kommer arbeta nära tillverkningen med beredning av produkter i beredningsverktyg samt i MES-systemet Factory Logics, där du skapar och hanterar operationslistor för att säkerställa en optimerad arbetsordning i produktionen.
Rollen passar dig som vill kombinera teknik, struktur och förbättringsarbete i en miljö där kvalitet, effektivitet och processtabilitet är centralt.
ArbetsuppgifterBeredning av produkter i beredningsverktyg och i MES (Factory Logics)
Skapa, uppdatera och förvalta operationslistor för en effektiv arbetsordning i tillverkningen
Förvalta och utveckla tillverkningsprocesser för artiklar i serieproduktion
Bidra till utveckling av metod och maskin inom produktionsområdet för process eller produkt
Medverka vid nybyggnad och ombyggnad av produktionslinjer samt inventering och uppdatering av utrustning
Bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete kopplat till utrustning, maskin och konstruktion inom ansvarsområdet
Bygga ny kunskap inom processerna och stötta genom utbildning av medarbetare
KravIngenjörsutbildning inom elektronik eller liknande
1-3 års relevant erfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av att arbeta med MES-systemet Factory Logics
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Kunskap om kretskortsproduktion eller elektronikproduktion
