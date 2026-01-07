Junior produktionstekniker - Karlskrona
Sway Sourcing Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-01-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Karlskrona
, Ronneby
, Olofström
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi söker juniora produktionstekniker till ett spännande konsultuppdrag inom avancerad tillverkningsindustri i Karlskrona. Rollen innebär ett nära samarbete mellan konstruktion och produktion och passar den som trivs i tekniskt komplexa och tvärfunktionella miljöer.
Uppdraget omfattar både nybyggnads- och moderniseringsprojekt av större tekniska system. Rollen utgör en viktig länk mellan konstruktion och produktion och ger möjlighet att arbeta med produkternas hela livscykel, från tidiga faser till färdig tillverkning och uppföljning. Arbetet sker i nära dialog med ingenjörer, inköp och produktionsorganisationen Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Arbete med produktionskalkyler och byggmetodik
Framtagning av sammansättningsordning inklusive geometrisäkring
Genomförande av make/buy-bedömningar
Arbete med produktionshjälpmedel och fixturer
Analys av konstruktioner ur ett produktionsperspektiv
Beredning av arbetsorder och tillverkningsunderlag
Planering av ett effektivt produktionsgenomförande utifrån anläggningens utrustning och processerKvalifikationer
Ingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, marin design eller motsvarande yrkeserfarenhet
God kommunikations- och presentationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Förmåga att ta ägarskap för det egna arbetsbidraget
Stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas
Meriterande
Erfarenhet från marinindustrin, process- eller verkstadsindustrin inom exempelvis stål, bearbetning eller ytbehandling
Erfarenhet av storskaliga och komplexa utvecklingsprojekt
Erfarenhet av teknisk projektledning eller koordinering inom process- eller produktutveckling
Erfarenhet av konstruktion och framtagning av produktionsunderlag
Period & omfattningPlaceringsort: Karlskrona, arbete sker på platsOmfattning: Heltid, 100 %Period: 28 februari 2026 till 31 augusti 2026 (Startdatum är indikativt)
Uppdraget omfattas av krav på godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7013801-1777722". Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
371 34 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Manon Grangien research1@swaysourcing.com Jobbnummer
9672353