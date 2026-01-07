Junior produktionstekniker - Karlskrona

Sway Sourcing Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona
2026-01-07


Vi söker juniora produktionstekniker till ett spännande konsultuppdrag inom avancerad tillverkningsindustri i Karlskrona. Rollen innebär ett nära samarbete mellan konstruktion och produktion och passar den som trivs i tekniskt komplexa och tvärfunktionella miljöer.
Uppdraget omfattar både nybyggnads- och moderniseringsprojekt av större tekniska system. Rollen utgör en viktig länk mellan konstruktion och produktion och ger möjlighet att arbeta med produkternas hela livscykel, från tidiga faser till färdig tillverkning och uppföljning. Arbetet sker i nära dialog med ingenjörer, inköp och produktionsorganisationen

2026-01-07

Dina arbetsuppgifter
Arbete med produktionskalkyler och byggmetodik

Framtagning av sammansättningsordning inklusive geometrisäkring

Genomförande av make/buy-bedömningar

Arbete med produktionshjälpmedel och fixturer

Analys av konstruktioner ur ett produktionsperspektiv

Beredning av arbetsorder och tillverkningsunderlag

Planering av ett effektivt produktionsgenomförande utifrån anläggningens utrustning och processer

Kvalifikationer
Ingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, marin design eller motsvarande yrkeserfarenhet

God kommunikations- och presentationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift

Förmåga att ta ägarskap för det egna arbetsbidraget

Stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas

Meriterande

Erfarenhet från marinindustrin, process- eller verkstadsindustrin inom exempelvis stål, bearbetning eller ytbehandling

Erfarenhet av storskaliga och komplexa utvecklingsprojekt

Erfarenhet av teknisk projektledning eller koordinering inom process- eller produktutveckling

Erfarenhet av konstruktion och framtagning av produktionsunderlag

Period & omfattningPlaceringsort: Karlskrona, arbete sker på platsOmfattning: Heltid, 100 %Period: 28 februari 2026 till 31 augusti 2026 (Startdatum är indikativt)

Uppdraget omfattas av krav på godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Sway Sourcing Sweden AB
KARLSKRONA

Sway Sourcing

