Junior Produktionsprojektledare i Karlskrona!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-01-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Vill du ta första steget mot en karriär inom projektledning?
Som junior produktionsprojektledare hos oss får du chansen att växa i en spännande och teknisk miljö där du är med och bidrar till utvecklingen av marina plattformar. Du blir en del av ett engagerat team, får lära dig projektledning i praktiken och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. Här får du möjlighet att påverka, lära och skapa framtidens lösningar - In med din ansökan redan idag.
Om rollen
Som junior produktionsprojektledare kommer du att stödja projektteamet i arbetet med kundprojekt inom modifieringar och nybyggnation av marina plattformar. Rollen innebär att du får vara en del av projektens planering och uppföljning, samtidigt som du lär dig hur vi arbetar med kvalitet, tid och kostnad i en projektorienterad miljö.
Du kommer att samarbeta nära dina kollegor och ha kontakt med kunder och andra intressenter, vilket ger dig en bred förståelse för hela projektprocessen.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
• Assistera vid framtagning och uppdatering av projektplaner, kostnadsuppskattningar och tidsscheman.
• Stödja projektledaren i att följa upp leveranskrav och projektmål.
• Delta i arbetet med att ta fram produktionsplaner och bygga projektteam.
• Förbereda material till statusrapporter och möten.
• Hjälpa till med riskbedömningar och identifiera förbättringsmöjligheter.
• Bidra till att skapa goda relationer med kunder och projektets intressenter.
Om dig
Vi söker dig som är i början av din karriär och har ett intresse för projektledning och produktion. Du är nyfiken, strukturerad och tycker om att samarbeta med andra. Rollen passar dig som vill utvecklas inom projektledning och få praktisk erfarenhet i en spännande och teknisk miljö.Kvalifikationer
• Relevant utbildning, exempelvis inom projektledning, teknik eller industri.
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
• Grundläggande kunskaper i projektmetodik och intresse för att lära dig mer.
• Förmåga att arbeta strukturerat och prioritera uppgifter.
Meriterande:
• Praktisk erfarenhet från produktion, projektledning eller tekniska projekt.
• Kännedom om marina produkter eller tekniska system.
• Intresse för att arbeta i en internationell miljö.Om företaget
Företaget är en global aktör inom marinteknologi och är särskilt specialiserade på utveckling och konstruktion av avancerade ytfartyg och ubåtar. Med kollegor utspridda över hela världen arbetar de tillsammans för att skapa tekniska lösningar som stärker säkerheten i samhället. De ligger ständigt i teknikens framkant och söker nu en nyutexaminerad ingenjör som vill vara med och driva utvecklingen framåt - med fokus på produktion, effektivitet och innovation.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden, där din karriärutveckling är vår prioritet!Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning.
Arbetstider: 08:00-17:00.
Placeringsort: Karlskrona. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51715_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com Jobbnummer
9678898