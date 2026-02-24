Junior produktionsplanerare till Finspång
2026-02-24
Verkstaden för 3D-printning (Additive Manufacturing) befinner sig i en expansiv fas med flera komponenter i serieproduktion och ökande volymer. Parallellt pågår implementationen av ett nytt SAP-system. För att stärka planerings- och logistikfunktionen söker vi nu en junior produktionsplanerare som vill utvecklas i en tekniskt avancerad och dynamisk produktionsmiljö.
Det här är en utmärkt möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill arbeta nära produktion, planering och affärssystem i en högteknologisk verksamhet.
Om rollenSom junior produktionsplanerare blir du en viktig del av det operativa flödet mellan planering och produktion. Du arbetar främst i SAP och säkerställer att produktionsordrar hanteras korrekt, följs upp och levereras enligt behov. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, inköp och logistik.
ArbetsuppgifterAdministrera och hantera produktionsordrar i SAP
Följa upp och bevaka leveranser kopplat till produktionsbehov
Säkerställa korrekt planeringsdata i affärssystemet
Ge operativ support till produktionen i planeringsrelaterade frågor
Delta i förbättringsarbete kopplat till planering och flöden
Stötta vid implementation och anpassning till nytt SAP-system
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom planering och logistik
Vi söker dig somHar relevant utbildning inom logistik, produktion, industriell ekonomi eller motsvarande
Är strukturerad, noggrann och har god administrativ förmåga
Har ett intresse för produktionsflöden och planeringsprocesser
Trivs i en operativ roll med många kontaktytor
Har god systemvana - erfarenhet av SAP är meriterande
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi erbjuderEn utvecklande roll inom avancerad tillverkning (Additive Manufacturing)
Möjlighet att arbeta i en växande verksamhet med ökande volymer
Erfarenhet av SAP-implementation i produktionsmiljö
En miljö där du får ta ansvar och växa i din roll
Lön för denna roll ligger på mellan 26 000 - 30 000 kronor beroende på erfarenhet.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Detta är ett heltidsjobb.
Job Solution Sweden Consulting AB
