Junior Processtekniker Till Green14
Bravura Sverige AB / Processoperatörsjobb / Stockholm Visa alla processoperatörsjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som pågår i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos GREEN14.
Om företaget
Kritiska råmaterial är viktiga metaller och mineraler för Europas gröna och digitala omställning - de driver allt från batterier och halvledare till vindkraftverk och avancerad tillverkning.
Europa är idag starkt beroende av globala importflöden. GREEN14 är här för att förändra det. Genom att flytta produktionen till Norden stärker GREEN14 Europas resiliens i leveranskedjan och tillgången till nyckelmaterial som kisel, titan och volfram. Med hjälp av en patenterad teknik för väteplasmareduktion omdefinierar företaget hur kritiska material produceras - kol ersätts med väte och vatten genereras istället för koldioxid som biprodukt. Denna innovation minskar utsläppen drastiskt och möjliggör hållbar produktion i ett enda steg.
GREEN14 grundades 2021 och leds av ett team i världsklass, med bakgrund från NASA, KTH, Northvolt och Imperial College London, som kombinerar expertis inom väteplasma, materialvetenskap och högtemperaturprocesser. Företaget har för närvarande 15 anställda med ambitionen att skapa verklig påverkan inom hållbarhet och lokal självförsörjning, i samarbete med partners över hela Europa och världen.
Arbetsuppgifter
Som junior processtekniker hos GREEN14 får du en praktiskt inriktad roll där du är en central person i arbetet med montering, underhåll och tester av reaktorer. Du kommer att assistera vid service och underhåll av maskiner, montera och demontera mekaniska komponenter samt stötta ingenjörer under installationer och tester. Dina uppgifter kommer bland annat att omfatta:
Assistera vid service och underhåll av maskiner
Montera och demontera mekaniska komponenter
Stötta ingenjörer vid installationer och tester
Bidra till ordning och säkerhet i arbetsmiljön
Successivt ta mer självständigt ansvar i det praktiska arbetet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasieutbildning inom teknik
Erfarenhet av praktiskt arbete som tekniker eller liknande inom industri, verkstad eller teknisk service
Intresse för maskiner, teknik och mekanik
Erfarenhet av svetsning
Grundläggande elkunskap är meriterande
Erfarenhet av högspänning är meriterande
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och teknikintresserad, samt trivs med fysiskt arbete. Du är ansvarstagande och pålitlig, med fokus på att utföra uppgifter noggrant och effektivt. Rollen kräver att du är arbetsvillig, flexibel och team-orienterad, och att du trivs i en samarbetsinriktad arbetsmiljö där alla stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport via mail, info@bravura.se
eller telefon 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Sofia von Sydow sofia.vonsydow@bravura.se Jobbnummer
9603012