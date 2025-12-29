Junior Park Manager - Stockholm Kungens Kurva
2025-12-29
Junior Park Manager (JPM) på Yoump Kungens Kurva - Ledarskap och parkdriftVill du leda ett engagerat team och skapa en trygg, välkomnande och energifylld aktivitetspark? Som junior platschef hos Yoump Kungens Kurva har du det övergripande ansvaret för att utveckla både personalen och verksamheten och jobbar tätt med våran region chef. Du bygger stolthet och laganda, driver arbetet framåt och gör skillnad för såväl gäster som kollegor varje dag!
Huvudansvar för Junior Chef - Daglig drift, gästservice och säkerhetSom JPM leder du parkens dagliga drift, kvalitetssäkrar gästupplevelsen och ser till att arbetsmiljö, säkerhet och trivsel möter våra höga standarder. Du coachar och utvecklar teamet, samarbetar nära med servicepersonal och instruktörer och ansvarar för en professionell, inkluderande och serviceinriktad arbetsplats.
Du arbetar operativt i driften, tillsammans med ditt team skapar du en av de roligaste platserna i Stockholm.
Arbetsuppgifter för Junior Park Chef
Leda och utveckla teamet: Rekrytering, introduktion, schema, utbildning och medarbetarutveckling ligger inom ditt ledarskap. Du skapar en god teamkänsla där alla bidrar till en minnesvärd upplevelse för gästerna.
Planera och styra den dagliga verksamheten: Säkerställa bemanning, driftsrutiner, städning och ordning i alla utrymmen samt följa rutiner för säkerhet, arbetsmiljö och brandskydd.
Kundupplevelse & service: Driva gästnöjdhet i parken, hantera bokningar och större event som kalas eller gruppaktiviteter samt finnas till hands för att lösa frågor eller situationer på plats.
Extern och intern kommunikation: Ha dialog med din närmsta chef och leverantörer samt vara en positiv ambassadör för Yoump Kungens Kurva gentemot såväl gäster som samhället omkring parken.
Kvalitets- och förbättringsarbete: Säkerställa ständig förbättring samt initiera och driva utvecklingsprojekt för att göra parken ännu bättre.
Kvalifikationer och personliga egenskaper - JPM aktivitetspark
Erfarenhet av att leda och motivera medarbetare, gärna inom service- eller handelsbranschen.
Stark känsla för service, säkerhet och arbetsglädje med förmåga att inspirera andra.
Strukturerad, självgående och bra på att planera och prioritera.
Erfarenhet av kundkontakter och administration.
Trivs med ett högt tempo och skiftande arbetsuppgifter - ingen dag är den andra lik!
Goda språkkunskaper i svenska, engelska är meriterande.
Du bidrar till en inkluderande, positiv och jämställd arbetsmiljö.
Övrig info:
Du kommer jobba varannan helg samt sena kvällar kan förekomma.
Varför bli Junior Park Manager hos oss på Yoump Kungens Kurva?
Som JPM har du en central roll i att skapa en minnesvärd, trygg och glädjefylld park för alla åldrar. Vi erbjuder dig möjligheten att växa i ditt ledarskap, arbeta tillsammans med ett engagerat team och vara med och utveckla verksamheten framåt. Du får initiera förändring, påverka och se direkt resultat av ditt arbete varje dag.
Välkommen in med din ansökan och bli en del av Yoump Kungens Kurva! Ersättning
