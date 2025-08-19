Junior orderadministratör till Upplands väsby
Andara Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-19
Vill du arbeta i en viktig och serviceinriktad roll där du får utveckla din administrativa förmåga och bidra till effektiva orderflöden? Nu söker vi en junior orderadministratör till Upplands Väsby! Hos oss får du möjlighet att växa i en öppen och inkluderande miljö tillsammans med engagerade kollegor.
Om rollen som junior orderadministratör i Upplands VäsbyI rollen som junior orderadministratör ansvarar du för administration kring beställningar och orderflöde. Du är en viktig länk mellan företagets olika avdelningar samt mot kunder och leverantörer. Genom noggrannhet, servicekänsla och struktur arbetar du dagligen för att säkerställa att hela orderprocessen fungerar smidigt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inom orderadministration Registrera och uppdatera inkommande order i affärssystemet
Hantera orderbekräftelser och följa upp leveranser
Kommunicera med kunder och leverantörer via telefon och e-post
Administrera leveransdokument och fakturor
Samordna med lager, inköp och försäljning för att säkra leveransflödet
Bistå i övrigt förekommande administrativa uppgifter
Din profil - vad vi söker hos dig som orderadministratör Gymnasieexamen, gärna med inriktning mot administration, ekonomi eller liknande
Intresse för administration och ett öga för detaljer
God datorvana och förmåga att snabbt lära dig nya system
Kommunikativ på svenska och engelska, både i tal och skrift
Serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Teamplayer med vilja att ta egna initiativ och lösa problem
Meriterande erfarenheter för tjänsten som orderadministratör Tidigare erfarenhet av orderhantering eller administration
Vana vid arbete i affärssystem såsom
Erfarenhet från logistik, försäljning eller kundservice
Vi erbjuder En trygg arbetsplats med engagerade kollegor och god stämning
Möjlighet att utveckla dina administrativa färdigheter
En viktig roll i ett växande företag
Placeringsort: Upplands Väsby, goda kommunikationer
Omfattning: Heltid, kontorstider måndag-fredag
Start enligt överenskommelse
Vi tror att du är engagerad, driven och positiv - och att du vill växa inom orderadministration. Ansök redan idag och bli en del av vår kunds team i Upplands Väsby.
Tjänsten innebär arbete på plats 5 dagar i veckan, och därför söker vi dig som bor i närområdet.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta vår konsultchef Ellinore pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9465031