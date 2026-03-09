Junior operativ inköpare till kund i Västerås
2026-03-09
Ta nästa steg i din karriär som operativ inköpare! Vi på
Framtiden söker nu en strukturerad och lösningsorienterad inköpare till ett
framstående företag i Västerås. Uppdraget är ett konsultuppdrag via Framtiden
på 6 månader med omgående start, vi tillämpar ett löpande urval för denna process.
Om rollen:
Leda RFQ-processer: Ta fram förfrågningsunderlag, samordna
offerter och jämföra leverantörers kostnader, leveransförmåga och tekniska
lösningar.
Förhandla villkor (T&C): Säkerställa rätt pris,
leveransvillkor, garantier och avtalade åtaganden i dialog med leverantörer.
Skapa inköpsorder (PO): Lägga och följa upp beställningar i
affärssystemet samt säkerställa korrekt specifikation och leverans.
Skallkrav:
Erfarenhet av liknande
roll inom indirekt inköp
Efterenhet av SAP
eller annat liknande affärssystem
Svenska och engelska
i tal och skrift
Svenskt
medborgarskap
Om dig:
För att trivas i
rollen ser vi att du är en ödmjuk och lyhörd person som visar genuin nyfikenhet
för både människor och arbetssätt. Du trivs i en miljö där förutsättningarna
kan förändras snabbt och där flexibilitet och anpassningsförmåga är viktiga
egenskaper.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi
vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor
att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt
Publiceringsdatum2026-03-09
Start: omgående
Omfattning: Tidsbegränsat uppdrag under våren, 6 månader
konsultuppdrag genom oss på Framtiden.
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex.
Ort: Västerås
Utdrag från belastningsregistret samt drogtest behöver göras innan man kan påbörja uppdraget.
