Junior operativ inköpare till kund i Västerås

Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås
2026-03-09


Ta nästa steg i din karriär som operativ inköpare! Vi på
Framtiden söker nu en strukturerad och lösningsorienterad inköpare till ett
framstående företag i Västerås. Uppdraget är ett konsultuppdrag via Framtiden
på 6 månader med omgående start, vi tillämpar ett löpande urval för denna process.



Om rollen:

Leda RFQ-processer: Ta fram förfrågningsunderlag, samordna
offerter och jämföra leverantörers kostnader, leveransförmåga och tekniska
lösningar.

Förhandla villkor (T&C): Säkerställa rätt pris,
leveransvillkor, garantier och avtalade åtaganden i dialog med leverantörer.

Skapa inköpsorder (PO): Lägga och följa upp beställningar i
affärssystemet samt säkerställa korrekt specifikation och leverans.



Skallkrav:

Erfarenhet av liknande
roll inom indirekt inköp

Efterenhet av SAP
eller annat liknande affärssystem

Svenska och engelska
i tal och skrift

Svenskt
medborgarskap



Om dig:

För att trivas i
rollen ser vi att du är en ödmjuk och lyhörd person som visar genuin nyfikenhet
för både människor och arbetssätt. Du trivs i en miljö där förutsättningarna
kan förändras snabbt och där flexibilitet och anpassningsförmåga är viktiga
egenskaper.



Om Framtiden AB

Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi
vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor
att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt
talanger till rätt företag.



Publiceringsdatum
2026-03-09

Anställningsvillkor
Start: omgående

Omfattning: Tidsbegränsat uppdrag under våren, 6 månader
konsultuppdrag genom oss på Framtiden.

Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex.

Ort: Västerås

Utdrag från belastningsregistret samt drogtest behöver göras innan man kan påbörja uppdraget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52191_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
721 30  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Wilma Danielsson
wilma.danielsson@framtiden.com

Jobbnummer
9784784

