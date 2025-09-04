Junior .NET-utvecklare till bolag i Göteborg!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker nu en junior ingenjör med fokus på .NET-utveckling som vill bli en del av ett mindre och sammansvetsat utvecklingsteam i Göteborg. Rollen innebär att arbeta med utvecklingsprojekt inom modern teknik, där du får möjlighet att bidra med din kompetens och samtidigt utvecklas vidare i en stimulerande arbetsmiljö.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara en nyckelspelare i utvecklingen av robusta och skalbara mjukvarulösningar. Du kommer att arbeta nära ett engagerat team av erfarna utvecklare och bidra till hela utvecklingscykeln, från design till implementering och underhåll. Fokus ligger på att leverera högkvalitativ kod som möter både affärs- och användarbehov.
Du erbjuds
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, och en kultur som värdesätter balans mellan arbete och fritid. Du får chansen att arbeta med spännande projekt och modern teknik i ett engagerat team.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att designa, utveckla och implementera mjukvarulösningar i .NET-miljö, samt att aktivt delta i teamets gemensamma arbete med kodkvalitet och innovation.
• Utveckla och implementera nya mjukvarulösningar i .NET-miljö
• Underhålla och optimera befintliga system för bästa prestanda
• Delta aktivt i kodgranskningar och säkerställa hög kodkvalitet
• Felsöka och lösa tekniska problem
• Samarbeta nära med teammedlemmar och andra intressenter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en Högskole/Civilingenjörs examen inom relevant område
• Har god kunskap i C# och .NET-ramverket (.NET Core/.NET 5+)
• Har intresse för webbutveckling - gärna med viss kunskap i ett ramverk som React, Angular eller liknande
• Har god förståelse för objektorienterad programmering och designmönster
• Har erfarenhet av databasdesign och SQL (t.ex. SQL Server)
• Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskap om molnplattformar som Azure eller AWS
• Förståelse för CI/CD-pipelines och DevOps-principer
• Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder (Scrum/Kanban)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9491184