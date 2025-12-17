Junior Montör sökes till Eltel i Sthlm
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm
2025-12-17
Bor du i Stockholm och vill vara del av ett samhällsviktigt teknikprojekt? Har du ett intresse för el, tele eller nätverk och vill utvecklas inom ett spännande teknikområde? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Eltel Networks är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Eltel har en säkerhetsprofil och arbetar nära säkerhetsklassade kunder och följer strikta säkerhetsstandarder och certifieringar. De säkerställer att alla tekniska installationer och nätverkslösningar lever upp till högt ställda krav för informationssäkerhet. För närvarande genomför Eltel flera installations- och infrastrukturarbeten på olika anläggningar, där de ansvarar för viktiga tekniska installationer och nätverkslösningar.
Som Montör åt Eltel kommer du arbeta med kabeldragning och montage av kabelstegar. En erfaren tekniker kommer att finnas på plats för handledning. En del av arbetet innebär att förlägga kabel utomhus i marken. Vidare ingår montage av accesspunkter i tak eller på vägg, vilket innebär att man skruvar fast 4 skruvar och sedan klickar på en accesspunkt. Inledningsvis kommer fiber svetsas av en erfaren tekniker, medan kontaktering av CAT6-kablar (vanligt datanät) görs av den sökande, men på sikt möjlighet med mer.
Uppdraget beräknas starta i januari/februari och inleds med en 6 månaders provanställning, med chans till förlängning/övertag. Arbetet sker initialt 07.30-16.00 på vardagar. Arbetet sker på olika anläggningar inom Stockholm region med omnejd. Det kan även förekomma resor till andra orter och projekt, ibland med behov av övernattning.
DETTA SÖKER VI
• Är engagerad, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral
• Trivs med att arbeta fysiskt och har en positiv inställning till att ta dig an praktiska uppgifter
• Är strukturerad och fokuserad i ditt arbete, samt har viljan att lära dig
• Anmärkningsfritt belastningsregister
• B-körkort, tillgång till bil för att ta sig ut till arbetsplatsen
• Erfarenhet inom fiber eller el är meriterande, exempelvis genom gymnasial utbildning inom el, teknik och fiber eller genom tidigare praktisk erfarenhet
• Flytande i svenska i tal och skrift
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd via StudentConsulting och arbetar sedan ute för Eltel. Under rekryteringsprocessens kommer bakgrundskontroll och säkerhetsprövning att genomföras. Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Adolfbergsvägen 13 (visa karta
)
168 66 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com Jobbnummer
9650928