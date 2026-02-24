Junior Montör sökes till Eltel i Örebro
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örebro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örebro
2026-02-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Bor du i Örebro och vill vara del av ett samhällsviktigt teknikprojekt? Har du ett intresse för el, tele eller nätverk och vill utvecklas inom ett spännande teknikområde? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Eltel Networks är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Eltel har en säkerhetsprofil och arbetar nära säkerhetsklassade kunder och följer strikta säkerhetsstandarder och certifieringar. De säkerställer att alla tekniska installationer och nätverkslösningar lever upp till högt ställda krav för informationssäkerhet. För närvarande genomför Eltel flera installations- och infrastrukturarbeten på olika anläggningar, där de ansvarar för viktiga tekniska installationer och nätverkslösningar.
Som Montör åt Eltel kommer du arbeta med kabeldragning och montage av kabelstegar. En erfaren tekniker kommer att finnas på plats för handledning. En del av arbetet innebär att förlägga kabel utomhus i marken. Vidare ingår montage av accesspunkter i tak eller på vägg, vilket innebär att man skruvar fast 4 skruvar och sedan klickar på en accesspunkt. Inledningsvis kommer fiber svetsas av en erfaren tekniker, medan kontaktering av CAT6-kablar (vanligt datanät) görs av den sökande, men på sikt möjlighet med mer.
Uppdraget beräknas starta i april och inleds med en provanställning, med chans till förlängning/övertag. Arbetet sker initialt 07.30-16.00 på vardagar. Arbetet sker på olika anläggningar inom Örebro region med omnejd. Det kan även förekomma resor till andra orter och projekt, ibland med behov av övernattning.
DETTA SÖKER VI
Är engagerad, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral
Trivs med att arbeta fysiskt och har en positiv inställning till att ta dig an praktiska uppgifter
Är strukturerad och fokuserad i ditt arbete, samt har viljan att lära dig
Anmärkningsfritt belastningsregister
Manuellt B-körkort, tillgång till bil för att ta sig ut till arbetsplatsen
Erfarenhet inom fiber eller el är meriterande, exempelvis genom gymnasial utbildning inom el, teknik och fiber eller genom tidigare praktisk erfarenhet
Flytande i svenska i tal och skrift
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd via StudentConsulting och arbetar sedan ute för Eltel. Under rekryteringsprocessens kommer bakgrundskontroll och säkerhetsprövning att genomföras. Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nastagatan 2 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . orebro.karlstad@studentconsulting.com Jobbnummer
9760537