Junior Mjukvaruutvecklare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-01-07
Vi söker en Junior Software Developer till ett av våra utvecklingsteam inom R&D i Västerås. I denna roll får du möjlighet att arbeta genom hela mjukvaruutvecklingskedjan.
Du blir en del av ett team som ansvarar för flera produkter och som arbetar med moderna teknologier och etablerade utvecklingsprocesser. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i en tekniskt avancerad miljö med möjlighet till fortsatt anställning hos kunden efter 6-12 månader.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
• Delta i alla faser av mjukvaruutveckling: krav, design, implementation, test och leverans
• Arbeta med vidareutveckling och underhåll av befintliga produkter
• Samarbeta nära med teammedlemmar och andra funktioner inom organisationen
• Bidra till tekniska lösningar baserade på etablerade metoder och verktyg
• Ge stöd vid kundärenden och felsökning vid behov
Tekniker och verktyg
Teamet arbetar med flera verktyg, bland annat:
• Java
• C#
• C++
• React
• Angular
• Gradle
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
• Kandidatexamen inom datateknik, mjukvaruutveckling eller motsvarande
• 1-5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling (praktik, examensarbete eller anställning)
• Grundläggande kunskaper i ett eller flera av ovanstående programmeringsspråk/ramverk
• God kommunikativ förmåga och vilja att samarbeta i team
• Förmåga att arbeta strukturerat och följa etablerade processerDina personliga egenskaper
• Nyfiken och lösningsorienterad
• Villig att lära och utvecklas inom nya tekniska områden
• Kan arbeta både självständigt och under handledning
• Intresse för forskning, utveckling och teknisk innovationÖvrig information
• Uppdraget är 100 % på plats i Västerås
• Möjlighet till anställning hos kunden efter 6-12 månader
• Rollen är en del av karriärströmmen E/S - Individual Contributor
