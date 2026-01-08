Junior Mjukvaruutvecklare - realtidskritiska marina system

Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-08


Om uppdraget
Vår kund söker nu en Junior Mjukvaruutvecklare för utveckling av realtidskritiska delar i marina ledningssystem. Uppdraget bedrivs i en tekniskt avancerad och strukturerad miljö där tillförlitlighet, prestanda och kvalitet är avgörande. Rollen passar dig som redan har några års praktisk erfarenhet av systemnära mjukvaruutveckling och som vill arbeta nära systemingenjörer, test och verksamhet i hela utvecklingskedjan - från kravinhämtning till implementation och test.
Arbetet sker på plats hos kund och ställer höga krav på struktur, dokumentation och samarbete i team.
Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med utveckling, vidareutveckling och underhåll av mjukvara för realtidskritiska system enligt givna krav och tekniska specifikationer. Du deltar aktivt i kravinhämtning och kravanalys tillsammans med systemingenjörer och andra intressenter samt implementerar funktionalitet i Java och/eller C/C++ enligt etablerade arkitektur- och kodprinciper.
Arbetet omfattar även testutveckling, testning och kvalitetssäkring i nära samarbete med test- och verifieringsteam för att säkerställa korrekt funktion i system med höga krav på stabilitet och prestanda. Vidare ingår felsökning, buggrättning, dokumentation samt deltagande i kodgranskningar och gemensamma utvecklingsaktiviteter .
Kravprofil - obligatoriska krav
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla samtliga nedanstående krav:

1-3 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling

Praktisk erfarenhet av Java och/eller C/C++ (ADA är meriterande)

Erfarenhet av systemnära eller realtidsnära mjukvaruutveckling

Dokumenterad erfarenhet av mjukvaruutveckling som inkluderar kravinhämtning/kravanalys

Dokumenterad erfarenhet av testutveckling eller testnära arbete

Vana att arbeta strukturerat enligt tekniska specifikationer och tydliga krav

Erfarenhet av versionshantering, exempelvis Git

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Ansökningar som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav kommer inte att behandlas vidare.
Meriterande krav
Erfarenhet av utveckling av realtidskritiska system med höga krav på tillförlitlighet och prestanda

Erfarenhet från marina ledningssystem eller annan försvars- eller säkerhetskritisk miljö

Erfarenhet av inbyggda system och hårdvarunära programmering

Erfarenhet av testautomatisering och verifiering i komplexa system

Erfarenhet av arbete i system med långa livscykler

Personliga egenskaper
Du är analytisk, noggrann och lösningsorienterad och trivs i miljöer där struktur, kvalitet och ansvar är centralt. Du tar ägarskap för dina leveranser, uppskattar samarbete i tvärfunktionella team och har ett genuint intresse för teknik och systemutveckling i komplexa och säkerhetskritiska miljöer .
Plats, omfattning och övrigt
Omfattning: Heltid

Arbetsform: 100 % på plats hos kund

Urval sker löpande

Mycket goda möjligheter till förlängning

Säkerhetsskydd
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-07-07
