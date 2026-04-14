Junior Mjukvaruutvecklare - Computer Vision för Autonoma Marina System
Din roll
Vi på Naval AI & Autonomy är en nyligen etablerad sektion med "startup-liknande" team som samlar spetskompetens och utvecklar autonoma marina system för militär användning. Vi arbetar från tidig forskning till produktionsnära implementation - och testar våra lösningar i verkliga marina miljöer. Vi arbetar med både obemannade ytfarkoster och undervattenssystem, men också med tillämpningar på större plattformar som ubåtar, korvetter och fregatter. Fokus ligger på att bygga framtidens autonoma förmåga till sjöss genom att kombinera AI, systemintegration och avancerad autonomiteknik. Vi arbetar parallellt med forskning, prototyper och produktionsnära implementationer - över flera TRL-nivåer samtidigt.
Nu söker vi en junior mjukvaruutvecklare som vill arbeta med computer vision och AI i system där kod, sensorer och fysisk verklighet möts. Hos oss arbetar du nära seniora utvecklare och får strukturerad handledning. Du förväntas inte kunna allt från start - men du ska vilja förstå system på djupet.
Det här kommer du att göra
Utveckla computer vision-applikationer i Python (med inslag av C++)
Arbeta med ROS2, Docker och Ubuntu i produktionsnära miljö
Delta i testning, felsökning och datainsamling - även ombord på vår forskningsbåt
Bidra till pipelines från sensor (kamera, radar m.m.) till bearbetning och analys
Samarbeta nära både mjukvaru- och hårdvaruteam
Du kommer röra dig mellan experimentella prototyper och mer robust implementation - och lära dig hur AI faktiskt blir en del av ett fungerande system.
Varför oss?
Startup-kultur i en etablerad marinteknisk miljö
Kort väg från kod till verklig test
Möjlighet att växa snabbt i ett litet specialistteam
Arbete över flera TRL-nivåer - från idé till operativ funktion
Vi söker dig som har ett starkt intresse för AI och som trivs i en tekniskt avancerad och utvecklande miljö. Som person är du prestigelös, nyfiken och motiveras av att ständigt lära dig och utvecklas. Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar självständigt och har förmåga att planera, strukturera och driva dina uppgifter framåt på ett effektivt sätt. Vi ser också att du trivs i en teammiljö med högt i tak, där öppenhet, samarbete och konstruktiva diskussioner värderas högt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant utbildning (t.ex. civilingenjör/datavetenskap) eller stark projekt-/hobbyerfarenhet
Erfarenhet av Python och gärna intresse för AI
Nyfiken på hur mjukvara fungerar i komplexa, fysiska system
Trivs i ett tekniskt ambitiöst team med högt i tak
Erfarenhet av marina eller militära miljöer är meriterande men inget krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Skyddsgatan 5 (visa karta
)
224 84 LUND Arbetsplats
Saab Naval AB Kontakt
Saab AB katarina.kahre@saabgroup.com
9853227