Junior mjukvaruingenjör till Ovzon
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-12
Vill du vara med och forma framtidens satellitkommunikation? Ovzon söker en driven och nyfiken junior mjukvaruingenjör som kommer fokusera på utveckling av DataMiner (NMS). Här får du möjlighet att utvecklas i en komplex och spännande teknisk miljö hos ett företag på en spännande resa. Ansök redan idag - vi applicerar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Ovzon är ett svenskt företag som erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, så kallad SATCOM-as-a-Service. Genom att kombinera högkapacitets-satellitnätverk, portabla terminaler, gateway-tjänster och dedikerad kundsupport levererar Ovzon säkra och flexibla kommunikationslösningar till kunder inom försvar, säkerhet, media och offentlig sektor. Företaget har verksamhet i både Sverige och USA.
Som mjukvaruingenjör med fokus på DataMiner kommer du att utveckla och underhålla mjukvara för att övervaka och styra nätverksenheter. DataMiner är en plattform för nätverksövervakning och systemhantering (NMS). Du kommer att arbeta i ett litet team med stor möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång. För att trivas i rollen behöver du vara bekväm med att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt. Du är nyfiken på att lära och tycker om att arbeta i team.
Du erbjuds
• En utmanande roll hos ett innovativt företag med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling
• Att arbeta med den senaste tekniken inom satellitkommunikation
• En långsikt roll hos ett företag som är på en spännande resa
• En dedikerad konsultchef på Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och underhålla drivrutiner och automationsskript med DataMiner (NMS)
• Skapa och underhålla dashboards för övervakning och kontroll av nätverksenheter
• Underhålla DataMiner Agents och utföra uppgraderingar
• Dokumentera tekniska lösningar och processer
VI SÖKER DIG SOM
• Är civilingenjör inom datateknik, datavetenskap, elektronik, fysik eller liknande
• Har erfarenhet av mjukvaruutveckling från studier eller arbete
• Har goda kunskaper i objektorienterad programmering, gärna i C#
• Har kunskap om Microsoft Visual Studio
• Har kunskap om APIer och protokoll (SNMP, TCP/IP, UDP/IP)
• Har mycket goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av DataMiner(NMS)
• Erfarenhet av DevOps
• Erfarenhet av satellitprotokoll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen). Läs mer om vad en säkerhetsprövning innebär här.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
