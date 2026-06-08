Junior Mekatronikutvecklare
Professionals Nord Stockholm AB / Maskiningenjörsjobb / Täby Visa alla maskiningenjörsjobb i Täby
2026-06-08
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Vill du vara med och utveckla framtidens värmekamerateknik hos en världsledande aktör? Nu söker vi på PN en junior Mekatronikutvecklare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i norra Stockholm. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vår kund är ett internationellt teknikbolag med lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av avancerade kameralösningar för industri, säkerhet, bygg, sjukvård och räddningstjänst. Företaget är världsledande inom sitt område och utvecklar innovativa produkter som används för allt från energieffektivisering och industrins tillståndskontroller till avancerad övervakning och räddningsinsatser i utmanande miljöer.
Nu söker vi en junior Mekatronikutvecklare som vill vara med och utveckla nästa generations handhållna värmekameror. Du blir en del av en tvärfunktionell utvecklingsorganisation där mekanik, elektronik, mjukvara, optik och systemutveckling samverkar för att skapa produkter i teknisk framkant. Detta är ett konsultuppdrag med en initial uppdragstid på 6 månader, med möjlighet till förlängning.
I rollen kommer du bland annat att:
Delta i utveckling och optimering av mekatroniska system för avancerade kameraplattformar
Arbeta med styr- och reglerteknik samt algoritmutveckling
Utveckla och testa mjukvara kopplad till rörelsestyrda system
Bygga, utvärdera och verifiera prototyper
Samarbeta med utvecklare inom mekanik, elektronik, optik och mjukvara
Koordinera och driva mindre aktiviteter och delprojekt inom mekatronikområdet
Delta i tekniska analyser, felsökning och förbättringsarbete
Vi söker dig som
Har en kandidat- eller civilingenjörsutbildning inom mekatronik eller annan relevant teknisk inriktning
Har 2–3 års relevant arbetslivserfarenhet inom utveckling av mjukvara kopplad till rörliga eller mekatroniska system
Har grundläggande erfarenhet av reglerteknik och algoritmutveckling
Har kunskaper inom några av följande områden: Python, Matlab, Simulink, LabVIEW, C/C++ eller optimering av mekatroniska system
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande
Grundläggande kunskaper inom elektronik och/eller mekanik.
Vi söker dig som
Är en nyfiken och initiativtagande person som drivs av att lära dig nya saker och utvecklas i din yrkesroll. Du har förmågan att arbeta självständigt och tar ansvar för dina uppgifter samtidigt som du trivs i samarbetet med andra. Eftersom rollen innebär många kontaktytor mellan olika tekniska discipliner är det viktigt att du är kommunikativ och känner dig bekväm med att koordinera aktiviteter, samla människor kring gemensamma mål och driva arbetet framåt. Vi tror även att du är analytisk, lösningsorienterad och har ett genuint teknikintresse.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Norra Stockholm
Uppdragstid: Initialt 6 månader med möjlighet till förlängning
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665)
187 66 TÄBY Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultkoordinator
Agnes Ehrenpreis agnes.ehrenpreis@pn.se +46734266888 Jobbnummer
9952176