Junior mekanikkonstruktör till automationstillverkare i Mölndal
2025-12-10
Vår klient söker en driven konstruktör för att stärka sitt team. Om du brinner för automationslösningar och vill bidra till innovativa projekt i en dynamisk miljö, då kan detta vara nästa steg i din karriär.
OM TJÄNSTEN
Som konstruktör hos vår kund kommer du att ansvara för mekanisk konstruktion i Solid Works. Vår kund konstruerar samtliga system internt och köper in mekaniska komponenter och delmontage från underleverantörer - vilket innebär att du kommer ha täta kontakter med både leverantörer och kunder. Maskinerna slutmonteras i verkstad, programmeras och testas innan leverans. I rollen kommer du även att anpassa befintliga lösningar vid behov och bidra till utveckling av nya system och komponenter med målet att göra produktionen mer effektiv. Du kommer ingå i ett litet, sammansvetsat team med kompetenta och innovativa kollegor som tillsammans driver bolagets utveckling framåt.
Vår kund är ett svenskt företag med lång erfarenhet inom robotautomation för livsmedelsindustrin. De specialiserar sig på att utveckla och leverera system som väger, sorterar och packar produkter (exempelvis animaliskt protein) till konsument- eller bulkförpackningar. Deras lösningar är byggda för industriell produktion och klarar bland annat kravet på hygien och rengöring inom livsmedelsproduktion. Genom att automatisera packning och sortering kan deras system kraftigt reducera behovet av manuellt arbete och minimera svinn genom att eliminera övervikt. Företaget har en tydlig exportprofil med maskiner installerade i flera länder och en ambition att fortsätta växa. Som medarbetare hos dem får du vara en del av en verksamhet med tydligt tekniskt fokus, höga krav på kvalitet och innovation, och ett nära samarbete i team där alla bidrar till att driva företaget framåt.
Du erbjuds
• En social och aktiv företagskultur där kollegorna gärna tränar tillsammans, ordnar AW:s, bastar och delar intresset för allt från fotboll till motorsport - en välkomnande gemenskap där alla som vill bidra till teamet trivs.
Dina arbetsuppgifter
• Konstruktion i 3D Solid Works
• Montera och testa prototyper
• Problemlösning ute hos kund
• Följa upp produktion hos underleverantörer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad högskole eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis mekanik eller maskin
• Har kunskaper av konstruktion/design
• Obehindrade kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift
• Trivs bra med att kombinera konstruktion och prototyping
• B-Körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Solidworks
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
