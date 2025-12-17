Junior Mekanikkonstruktör - Produktutveckling
2025-12-17
Därför är detta jobb för dig Du vill vara i en kreativ och innovativ miljö där du får arbeta med det som du tycker är kul, att lösa tekniska problem. Detta är exakt det vi erbjuder dig. Du kommer vara involverad i många olika utvecklingsprojekt där du tillverkar helt nya, eller förbättrar, tekniskt komplicerade produkter. Du arbetar i team eller duos tillsammans med mer seniora kollegor, vilket möjliggör en brant utvecklingskurva. Tillsammans med din chef gör ni upp en utvecklingsplan för dig. Du bestämmer väg och riktning och vi hjälper dig att nå dit.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter På Knightec Group kommer du alltid ha kollegor runt dig som stöttar och hjälper dig framåt. Branscher, projekt och produkter varierar, den röda tråden i allt är att du kommer vara en del av att skapa något nytt och innovativt.
Som konstruktör får du möjlighet att arbeta inom olika projekt och du kan snabbt bredda dina kunskaper för att hitta vad just du vill utvecklas inom
Tillverka nya och förbättra tekniskt komplicerade produkter
Kvalifikationer Vi söker dig som är driven och gillar att ta för dig. Du är mån om att det ska gå bra för dina kollegor och hjälper gärna till om någon vill ha hjälp. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Ingenjörsexamen inom maskinkonstruktion, produktutveckling eller liknande
I utbildningen eller på tidigare jobb har du lärt dig att arbeta med olika CAD-verktyg, kanske till och med arbetat med något av de större PDM-systemen
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Malmö, Ångbåtsbron 1. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum februari, 2026 eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-01-31. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Lead. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
