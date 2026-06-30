Junior Materialplanerare till kund i Lund!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Logistikjobb / Lund Visa alla logistikjobb i Lund
2026-06-30
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Nu söker vi en Junior Inköpsprojektledare och/eller Materialplanerare till ett spännande uppdrag i Lund. Här får du möjlighet att arbeta i en högteknologisk miljö där du blir en viktig del av projektteam och bidrar till att säkerställa effektiva inköps- och materialflöden.
Om uppdraget
I rollen kommer du att planera, koordinera och driva inköpsrelaterade aktiviteter i olika projekt. Beroende på din erfarenhet kan du arbeta med projektinköp, materialplanering eller en kombination av båda. Du får en varierad vardag där du samarbetar med flera olika funktioner och bidrar till att projekt levereras enligt plan.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
📦 Planera och koordinera inköpsaktiviteter i projekt
📊 Säkerställa materialtillgänglighet och effektiva materialflöden
🤝 Samarbeta med leverantörer och interna intressenter
📈 Följa upp leveranser, inköp och planering
⚙️ Arbeta i ERP-system och stötta den dagliga verksamheten
Vi söker dig som har
✅ 1–3 års erfarenhet inom inköp, materialplanering, supply chain eller logistik
✅ Relevant utbildning inom exempelvis inköp, logistik, supply chain, industriell ekonomi eller produktionsteknik
✅ Erfarenhet av att arbeta i projekt eller hantera flera parallella arbetsuppgifter
✅ Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
⭐ Erfarenhet av ERP-system
⭐ Erfarenhet från tillverkande industri eller teknisk verksamhet
Vem är du?
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en dynamisk miljö där samarbete och planering står i fokus. Du gillar att ta ansvar, har ett öga för detaljer och motiveras av att skapa struktur och driva arbetet framåt.
Praktiska detaljer:
📍 Plats: Lund 🕒 Omfattning: Heltid (100 %) 📅 Uppdragsperiod: September 2026 – Augusti 2027
🔐Övrig information
Befattningen omfattas av säkerhetsskydd, vilket innebär att en säkerhetsprövning genomförs innan uppdraget kan påbörjas. För vissa säkerhetsklassade befattningar kan krav på visst medborgarskap förekomma.
📩 Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7995975-2078848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Stortorget (visa karta
)
222 23 LUND Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9985957