Junior materialingenjör - hands-on analys i toppmodern labbmiljö
2025-12-15
Har du en passion för konstruktionsmaterial och vill bli en del av ett globalt företag som driver energilösningar framåt?
Om rollen
Du blir en del av en dynamisk avdelning med cirka 30 material- och kemiingenjörer i en modern laboratoriemiljö. Rollen är hands-on och innebär att du självständigt genomför metallografiska undersökningar av komponenter tillverkade med additiv tillverkning. Du arbetar nära två erfarna kollegor och använder avancerad utrustning som ljusoptiska mikroskop och svepelektronmikroskop för analys. Arbetet omfattar skadeutredningar, kvalitetssäkring mot både egen produktion och leverantörer samt dokumentation i tekniska rapporter. Tempot kan vara högt och uppdragen varierar - från planerade inspektioner till akuta utredningar när något havererar. Din insats är avgörande för att säkerställa högsta kvalitet på komponenter som används i krävande industriella miljöer.
Vi söker dig med...
• Högskole-eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, kemi med inriktning material eller likvärdig där civilingenjör väger tungt
• Intresse för material och konstruktionsmaterial
Meriterande för tjänsten
• Tidigare erfarenhet från tillverkande industri
• Svenska i tal och skrift
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett globalt företag som har gått som tåget i över 30 år och fortsätter att driva utvecklingen framåt. De erbjuder en arbetsplats med stor frihet och möjlighet att påverka, där du får arbeta med avancerad teknik i en modern laboratoriemiljö. De satsar på utvecklingsmöjligheter för sina anställda och uppmuntrar intern rörlighet och arbetar aktivt för att alla ska trivas. Många anställda på företaget har varit anställda i många år. Här får du möjlighet att ha en trygg arbetsgivare, en god arbetsplats och möjlighet att växa i takt med framtidens energilösningar.
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kunden.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju hos kund
Beslut
Start: februari 2026
Start: februari 2026
Arbetstider: kontorstider mån-fre
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid
Jag ser fram emot att höra från dig! Ersättning
