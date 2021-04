Junior Masttekniker - Axians AB - Tele- och elektronikreperatörsjobb i Lund

Axians AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Lund2021-04-15Ditt uppdragTelekombranschen är under ständig utveckling och hela tiden ställs högre krav på täckning och datakapacitet. Därför behöver vi bygga ut, uppgradera och underhålla 4G- och 5G-näten kontinuerligt.I tjänsten som Masttekniker ingår arbetsuppgifter som installation av antenner, fiber och kraftkablage, switchar, strömförsörjning, konfigurering av telekomspecifik utrustning samt dokumentation, planering och felsökning.I huvudsak kommer arbetet innebära att installera, integrera och driftsätta utrustning till det mobila nätet. Vanliga moment är installation/driftsättning av radio-länk och radiobasar. Arbetet utförs antingen i team eller enskilt och skiftarbete kan förekomma i perioder.Hos oss kommer du ha daglig kontakt med våra projektledare, övriga kollegor samt kunder vilket innebär både externa och interna kontaktytor. Vi utbildar dig och du får utrustning för att klara av att arbeta på höga höjder.Arbetet sker i hela Sverige, så resor och övernattningar är vanligt förekommande.Vem är du?I grunden har du en gymnasieutbildning inom El/Tele och ett stort intresse för teknik. Vi ser det som positivt att du är i början av din karriär med en stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker. Det är viktigt att du är flexibel, noggrann och systematisk eftersom arbetet ofta sker i driftsatta mobilnät.Det är meriterande men inte ett krav att du har kunskap om IP-nätverk samt telekom- och elinstallationer alternativt teknisk erfarenhet av telekomrelaterad utrustning.Då arbetet innebär daglig kontakt med såväl kollegor som kunder, ställer vi höga krav på din sociala och kommunikativa förmåga. För att lyckas i uppdraget tror vi att du är driven och har hög ansvarskänsla. Vi lägger stor vikt vid din entusiasm att vilja utvecklas inom teknikområdet och tillsammans i arbetsgruppen.Övriga kompetenskrav:B-körkortGod datorvanaGoda kunskaper i engelska och svenska, både tal och skriftFör alla anställningar kräver vi utdrag ur belastningsregistret då vi i många fall arbetar med utrustning och kunder som är en del av samhällskritiska funktioner.Axians erbjuderDu erbjuds chansen att arbeta med ny teknik i spännande projekt hos våra uppdragsgivare vilka är några av Nordens största infrastrukturägare. Du ges möjlighet att arbeta i en kreativ och flexibel arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter. Hos oss arbetar du i en enkel organisation med korta beslutsvägar, långsiktighet, stark ekonomi samt ägarstruktur och som kännetecknas av entreprenörskap och autonomi.Tjänsten som Masttekniker är ett fritt och spännande arbete med äventyrliga inslag.Din ansökanVill du arbeta tillsammans med oss på Axians? Vid frågor, vänligen kontakta Huseyn Charif: huseyn.charif@axians.com Varmt välkommen med din ansökan!Om Axians Axians, VINCI Energies varumärke inom ICT - Information and Communication Technology, designar, implementerar, driftar samt förvaltar smarta ICT-lösningar i framkant. Allt för att förenkla och effektivisera IT och kommunikation för våra kunder och hjälpa dem i deras digitala transformation. Axians levererar lösningar och tjänster till en bredd av organisationer inom så väl den privata som offentliga sektorn.2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-31Axians ABSkiffervägen 7622478 LUND5693336