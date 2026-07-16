Junior Master Data Administratör sökes för heltidsuppdrag!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2026-07-16
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och strukturerad person som trivs med administrativa arbetsuppgifter? Har du ett intresse för system och kvalitetssäkring, och söker ett heltidsuppdrag där du får utvecklas tillsammans med ett engagerat team?
Vår kund är en av Sveriges största rikstäckande bygghandelskedjor och söker nu en Junior Master Data Administratör till sitt kontor i Sollentuna.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Som Junior Master Data Administratör har du en viktig roll i att säkerställa att företagets produktdata är korrekt, komplett och uppdaterad i affärssystemen. Du arbetar med administration och kvalitetssäkring av produktinformation samt har löpande kontakt med olika funktioner inom verksamheten för att säkerställa en hög datakvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Kontroll och kvalitetssäkring av produktdata.
Administration och uppdatering av produktinformation i affärssystem.
Hantering av inkommande information via mejl och telefon.
Samarbete med flera interna avdelningar för att säkerställa korrekt och aktuell masterdata.
Löpande administrativa arbetsuppgifter kopplade till produktdata.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via StudentConsulting med start i början av hösten och är ett långsiktigt behov, med god möjlighet till förlängning och övertag hos kund. Arbetstiderna är förlagda till vardagar kl. 08.00–17.00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt och trivs med administrativa arbetsuppgifter där noggrannhet och kvalitet står i fokus. Du är självgående, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har:
Godkänd gymnasieutbildning.
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete är meriterande.
God systemvana och goda kunskaper i Officepaketet, framför allt Excel.
Erfarenhet av att arbeta i affärs- eller ERP-system är meriterande.
Erfarenhet från bygg-, industri- eller grossistbranschen är ett plus, men inget krav.
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kuskvägen 2 (visa karta
)
191 62 SOLLENTUNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
10004345