Junior Maskiningenjör med CAD-kompetens
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du en varierad ingenjörsroll där du rör dig mellan produktion, ändringshantering och nyutveckling. Du arbetar i en miljö där precision, kvalitet och kontroll är avgörande, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på att förbättra och förenkla arbetssätt. Rollen passar dig som trivs med tekniska detaljer, gillar att förstå hur konstruktioner fungerar i praktiken och vill bidra både i det dagliga arbetet och i långsiktig utveckling. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera CAD, ritningsläsning och förbättringsarbete i en tekniskt krävande verksamhet.
ArbetsuppgifterDu ger produktionssupport och bidrar till att lösa tekniska frågor kopplade till konstruktion och tillverkningsunderlag.
Du arbetar med ändringshantering och säkerställer att uppdateringar i ritningar och 3D-/CAD-underlag hanteras strukturerat och korrekt.
Du deltar i nyutveckling och är med och tar fram lösningar som fungerar både tekniskt och praktiskt i produktionen.
Du läser, tolkar och kvalitetssäkrar tekniska ritningar och modeller.
Du planerar och driver dina uppgifter självständigt, med ansvar för leveranser och kvalitet i det du gör.
Du bidrar till förbättringar och mer effektiva arbetssätt i det dagliga arbetet.
KravMinst 1 års erfarenhet inom liknande roller.
Genomförd utbildning som civilingenjör eller högskoleingenjör inom relevant område.
Erfarenhet av att läsa och tolka tekniska ritningar samt 3D-/CAD-underlag.
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
God förmåga att självständigt planera, utföra och ta ansvar för uppgifter och leveranser.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av eller intresse för förbättringsarbete inom automationsområdet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002149-2080511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskrona Central Station, Bicycle rental (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Jobbnummer
9987502