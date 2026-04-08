Junior maskinförare till Ragn-Sells i Jönköping
Framtiden i Sverige AB / Maskinförarjobb / Jönköping Visa alla maskinförarjobb i Jönköping
2026-04-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt, ha eget ansvar och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle? Vi söker en maskinförare till Ragn-Sells i Jönköping. Här blir du en del av ett sammansvetsat team i ett familjeägt bolag med stark framtidstro.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som maskinförare hos Ragn-Sells arbetar du med materialhantering på anläggningen. Rollen är varierad och innebär främst maskinkörning men även till viss del praktiskt arbete ute på området. Du ansvarar för din maskin och bidrar till att anläggningen är säker, effektiv och välskött. Introduktion och upplärning sker tillsammans med erfarna kollegor som fungerar som mentorer.Dina arbetsuppgifter
Köra hjullastare och andra arbetsmaskiner
Sortering, lastning och lossning av material
Materialhantering både med maskin och manuellt
Renhållning och skötsel av anläggningen
Ansvara för och ta hand om din arbetsmaskin
Enklare praktiska uppgifter vid behov, exempelvis inköp av reservdelar
Arbetet sker främst på anläggningen med fokus på det dagliga flödet och driften.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Skallkrav:
Förarbevis för hjullastare och grävmaskin
Truckkort (motviktstruck)
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från återvinning, anläggning eller markarbete
Vana av att arbeta med grävmaskin eller andra entreprenadmaskiner
Praktisk maskinvana från exempelvis lantbruk eller liknande miljöDina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Driven och initiativtagande
Ansvarstagande och prestigelös
Öppen, social och nyfiken
En lagspelare som trivs i ett mindre team
Om Ragn-Sells
Vill du vara en del av en bransch som spelar en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle? På Ragn-Sells arbetar vi varje dag för att skapa cirkulära lösningar där resurser tas tillvara i stället för att förbrukas. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen som värdesätter enkelhet, ansvar, helhetssyn och framtidsanda.
I Jönköping arbetar du i en mindre grupp med nära samarbete, där det finns stor utvecklingspotential och möjlighet att växa långsiktigt inom bolaget.
Om Framtiden
Vi på Framtiden
arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors
liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt
kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom
oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt
hos kundföretaget. Anställningsvillkor
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Torsvik, Jönköping
Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
553 20 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com
9843273