Junior markförhandlare till väg- och järnvägsprojekt
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Är du i början av din karriär inom samhällsbyggnad och vill du ta chansen att kombinera markförhandling och samhällsviktiga projekt? Trafikverket söker nu juniora markförhandlare till Solna, med vilja att lära och utvecklas för att stötta väg- och järnvägsprojekt med olika komplexitet och omfattning.
Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället. Så kom och bli en del av oss - och gör Sverige närmare!Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som junior markförhandlare kommer du att växa in i rollen som markförhandlare genom att till en början stötta mer erfarna kollegor samt självständigt vara ansvarig för mindre ärenden och projekt. Som markförhandlare är man med i hela kedjan från planläggning, projekteringsarbete, byggskede till överlämning av färdig anläggning. Det är en varierande roll med ansvar för markåtkomstfrågor vilket bland annat innebär att:
förhandla om ersättning för köp av och intrång på fastigheter
upprätta fastighetsrättsliga avtal
hantera skadereglering/tvister
delta i planläggnings- och projekteringsarbete
representera Trafikverket i lantmäteriförrättningar samt andra kontakter med myndigheter och enskilda fastighetsägare
Arbetet innebär ibland möten utanför kontorstid, till exempel samrådsmöten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäterisammanträden.
Hos oss har du goda utvecklingsmöjligheter där vi ser att du inom några år tar dig an en markförhandlarroll och självständigt utgör stöd i fastighetsrättsliga frågor i infrastrukturprojekten.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär inom området och som vill arbeta med och fördjupa din kompetens inom fastighetsrättsliga frågor. Arbetet innebär många kontakter med markägare, allmänheten och andra intressenter, både inom och utanför Trafikverket. För att lyckas i rollen har du därför en mycket god kommunikationsförmåga. Du förmedlar budskap på ett tydligt och enkelt sätt samt anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.
Du har även en god analytisk problemlösningsförmåga och kan analysera frågeställningar ur flera perspektiv för att bidra till välgrundade lösningar. Eftersom arbetet bedrivs i nära samverkan med andra har du också en god samarbetsförmåga och bidrar till ett konstruktivt samarbete.
Vidare är du initiativtagande och självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser vad som behöver göras. Du arbetar också strukturerat och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristutbildning med inriktning mot fastighetsrätt från 2023, 2024, 2025 eller 2026
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift..
har körkort för personbil..
Det är meriterande om du
har något års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom fastighetsrätt, alternativt annan erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdigt
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla intervjuer (digitala eller på plats) under vecka 36-37. På grund av semestertider kommer det att dröja till slutet av v.34 innan vi kan ge vidare besked i rekryteringsprocessen.
Tjänstens placeringsort är Solna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du efter en tid få möjlighet att jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Esther Lundkvist esther.lundkvist@trafikverket.se 0101233974 Jobbnummer
10011328