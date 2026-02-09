Junior Marketing Coordinator till Epishine (vikariat)
2026-02-09
Vi söker dig som är i början av din marknadsföringskarriär och vill ta nästa steg i en bred och operativ roll. I rollen som Junior Marketing Coordinator hos oss på Epishine får du ta koordineringsansvar för event, kommunikation, innehåll och visuell produktion i ett energiteknikbolag med höga ambitioner. Nyfiken på rollen och Epishine? Sök redan idag och bli en del av vårt team!
Om Epishine
Epishine är ett svenskt energiteknikbolag som omdefinierar hur ljus fångas med marknadsledande tryckta organiska solceller. Vår teknik fångar inomhusljus och gör elektronik självförsörjande på energi, vilket eliminerar behovet av kablar, engångsbatterier och onödigt underhåll. På Epishine främjar vi en kultur präglad av samarbete, kreativitet och innovation, där vi uppmuntrar våra medarbetare att utmana status quo och driva utveckling. Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas och vi söker nu fler drivna talanger som vill växa och utvecklas tillsammans med oss. Besök www.epishine.com
för att läsa mer om oss och vår vision.
Om rollen
Som Junior Marketing Coordinator på Epishine får du en varierad och praktisk roll där kreativitet möter struktur. Du arbetar brett med marknadsföring och kommunikation - från event och grafisk produktion till innehåll och varumärke, och är med och säkerställer att Epishines visuella identitet syns enhetligt och professionellt i alla kanaler.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planering och genomförande av mässor och event, inklusive monterkoncept, material och kommunikation
Grafisk produktion i Adobe (t.ex. innehåll för sociala medier, webb, presentationer och tryck)
Koordinering av externa foto- och filmleverantörer
Produktion av organiskt innehåll till webb och sociala medier
Hantering av profilmaterial och stöd i varumärkes- och profilfrågor
Foto, film och enklare redigering vid behov
Löpande internkommunikation samt kontakt med partners och leverantörer
Arbetet innebär nära samarbete med andra delar av organisationen
Du kommer arbeta från våra lokaler i Linköping där vi har både kontor, produktion och laboratorium. Du kommer arbeta nära vår Marketing Manager Lisa samt vår Global Marketing Director Florent, som du rapporterar till.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är i början av din marknadsföringskarriär och vill arbeta i en operativ och koordinerande roll. För att vara aktuell för tjänsten söker vi dig som:
Har erfarenhet av event- och mässarbete
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Har goda kunskaper i MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
Kan arbeta obehindrat med Adobe Indesign, Ilustrator och Photoshop
Har erfarenhet av arbete med webb, sociala medier och innehållsproduktion
Det är även meriterande om du har erfarenhet Adobe Premiere
För att trivas hos oss på Epishine behöver du vara en ansvarstagande person med hög arbetsmoral. Du är strukturerad, självgående och har en förmåga att driva flera uppgifter parallellt utan att tappa kvalitet. Samtidigt är du lösningsorienterad och trivs med att samarbeta i tvärfunktionella team. Du har ett öga för detaljer, ett professionellt förhållningssätt och ett genuint engagemang för att leverera arbete i tid som håller hög standard.
Övrigt om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning (vikariat för föräldraledighet)
Omfattning: Heltid
Längd: Cirka 10 månader (med 6 månaders provanställning)
Placering: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse, senast mitten av april
Om rekryteringsprocessen
Är du nyfiken på tjänsten? Vi går igenom ansökningar löpande, så sök idag om du är intresserad. Såhär går rekryteringsprocessen till:
Urval av ansökningar
Psykometriska tester (logik- och personlighetstest)
Första intervju med rekryterande chef
Andra intervju där du träffar fler i teamet, går igenom testresultat med HR och gör arbetsprover
Kort möte med VD
Frilansare och rekryterings-/reklambyråer undanbeds vänligen att kontakta oss.
Om du har frågor om rekryteringen, var vänlig kontakta rekryterande chef Florent Pellissier (florent.pellissier@epishine.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7193357-1831142".
Detta är ett heltidsjobb.
Epishine AB (org.nr 559070-0422)
Attorpsgatan 2
582 73 LINKÖPING
Epishine
9730940